В Киевской области усилили карантинные ограничения

Киевская областная комиссия техногенно-экологической безопасности, среди прочего, приняла решение сократить максимально допустимое количество человек при проведении массовых мероприятий до 10, ограничить время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности до 22.00, сообщает Киевская ОГА.

Киевская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям во время внеочередного заседания 26 июня приняла решение об ужесточении карантинных ограничений. Об этом сообщает Киевская ОГА на своей странице в Facebook.

На заседании рассматривали вопросы, связанные с усилением карантина, а именно:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 (в области это 21,33% (норма – менее 50%);

среднее количество ПЦР-тестирования. Сейчас – 39,68 (норма – более 24% на 100 тыс. населения за последние семь дней);

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19. Сейчас – 6,5% (норма – менее 11%);

динамика роста случаев инфицирования COVID-19. Сейчас – 51,28% (норма – не более 10%).

В КОГА отметили, что с учетом оценки эпидемической ситуации и наличии в Киевской области признаков для усиления противоэпидемических мероприятий, в соответствии с представлением главного санитарного врача области, комиссия решила с пятницы, 26 июня 2020 года, ввести следующие ограничения:

проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях, установить максимально допустимое количество человек – 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил;

время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности сократить до 22.00.

Усилят контроль:

за соблюдением противоэпидемических мероприятий при осуществлении регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении;

за соблюдением противоэпидемических мероприятий на рынках, в заведениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях;

установить контроль по безусловному выполнению субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий во время ухудшения противоэпидемической ситуации в области.

В комиссии отметили необходимость: провести разъяснительную работу среди населения области через СМИ, социальные сети и другие каналы информации о важности соблюдения противоэпидемических мероприятий во время ухудшения противоэпидемической ситуации в области;

ежедневно проводить мониторинг противоэпидемической ситуации на территории области и в случае изменения показателей эпидемической ситуации инициировать проведение внеочередного заседания киевской областной комиссии ТЭБ и ЧС по рассмотрению вопроса по внедрению или отмене, ослаблению противоэпидемических мероприятий.

"Ограничения введены до улучшения эпидемиологической ситуации в Киевской области", – подытожили в Киевской ОГА.