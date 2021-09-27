В Минздраве Украины назвали области, которые могут попасть в "красную" зону карантина

"Сейчас ближе всего к переходу Черновицкая область. Но пока ситуация контролируемая. В областях мы вовремя либо подключаем дополнительные больницы, либо делаем все возможное для того, чтобы они перемаршрутизировали своих пациентов на уровне области", – отметил замминистра.
По его словам, потенциально риск попадания в "красную" зону также есть у Тернопольской, Николаевской и Луганской областей.
"Это в основном те, которые ближе всего к граничным показателям именно по количеству занятых коек, по нагрузке на систему здравоохранения", – пояснил Кузин.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
20 сентября Кабмин Украины продлил адаптивный карантин в стране до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.
За минувшие сутки в стране зафиксировали 3007 случаев COVID-19.
В связи с распространением мутаций коронавируса осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.