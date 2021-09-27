В Минздраве Украины назвали области, которые могут попасть в "красную" зону карантина

По словам Кузина, сейчас ближе всего к переходу в "красную" зону карантина Черновицкая область Фото: Чернівецька обласна державна адміністрація / Facebook

"Сейчас ближе всего к переходу Черновицкая область. Но пока ситуация контролируемая. В областях мы вовремя либо подключаем дополнительные больницы, либо делаем все возможное для того, чтобы они перемаршрутизировали своих пациентов на уровне области", – отметил замминистра.

По его словам, потенциально риск попадания в "красную" зону также есть у Тернопольской, Николаевской и Луганской областей.

"Это в основном те, которые ближе всего к граничным показателям именно по количеству занятых коек, по нагрузке на систему здравоохранения", – пояснил Кузин.