В мире 9 млн человек инфицированы коронавирусом, в Украине определились с датами ВНО. Главное за день

Психологический рубеж

Коронавирусом в мире заразилось более 9 млн человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса. Рубеж 8 млн заболевших был превзойден 16 июня, таким образом, всего за шесть дней инфицировался 1 млн.

Украина, снижение заболеваемости

За последние сутки коронавирус в Украине выявили у 681 человека, это минимальное число новых случаев за шесть дней. Наиболее сложной остается эпидситуация во Львовской области.

Скандал в Харькове

В Харькове представители чернобыльских организаций устроили акцию протеста возле областного специализированного диспансера радиационной защиты населения, выступая против приема больных с коронавирусной инфекцией. Двое полицейских получили травмы во время попыток провезти инфицированного в медучреждение.

Решение о ВНО

Внешнее независимое оценивание в Украине пройдет в запланированные сроки – с 25 июня по 17 июля, решила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Разбирают завалы дома

Спасатели продолжают поиски двух мужчин 1976 и 1967 годов рождения на месте взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева. 40 квартир повреждено.

Срок Коханивскому

Шевченковский районный суд Киева признал виновным в хулиганстве и приговорил к двум годам ограничения свободы с отсрочкой наказания на один год лидера общественной организации "Добровольческое движение Организации украинских националистов" Николая Коханивского. В 2016 году вместе с другими националистами он забросал камнями здания российских банков в Киеве.

Суд в Нидерландах

Возобновился процесс по делу о гибели рейса MH17. Защита одного из обвиняемых, россиянина Олега Пулатова, поставила под сомнение полноту следствия и основную версию катастрофы – пуск ракеты "Бука".