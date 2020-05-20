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В Мукачево случилась вспышка COVID-19 в интернате

В одном из интернатов Мукачево Закарпатской области подтвердили 26 случаев коронавируса. Всего там проживает и работает 230 человек, их анализы сейчас проверяются.

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По состоянию на 20 мая коронавирус в Украине подтвержден у 19 230 человек, 564 из них умерли, а 5955 вылечились
По состоянию на 20 мая коронавирус в Украине подтвержден у 19 230 человек, 564 из них умерли, а 5955 вылечились
Фото: depositphotos.com

В Мукачево Закарпатской области случилась новая вспышка коронавируса, там зафиксировали 26 случаев. Об этом 20 мая рассказал руководитель штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Евген Мешко.

По его словам, вспышка случилась в одном из интернатов.

"К сожалению, инфекция попала внутрь заведения, заболел один из сотрудников. Есть очаг внутри этого учреждения. По состоянию на сейчас имеем 130 обследованных в этом учреждении и еще около 50 в работе. Всего работников и подопечных около 230. Мы вчера забрали мазки 180 лиц, остальные заберем сегодня", – рассказал он.

Всего по состоянию на 20 мая в Мукачево подтверждено 133 случая COVID-19, из них 69 выздоровели и двое умерли.

https://www.facebook.com/mukachevo.rada/videos/252628505815230/

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 4,8 млн человек, более 318,8 тыс. из них скончались, а 1,79 млн вылечились.

По состоянию на 20 мая коронавирус в Украине подтвержден у 19 230 человек, 564 из них умерли, а 5955 вылечились.

Теги: эпидемия, Мукачево, Закарпатская область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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