В МВД Украины рассказали, куда направят 2,7 млрд грн, выделенные Кабмином

К обеспечению карантина ежедневно привлекают более 16,5 тыс. правоохранителей, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Сотрудники МВД получат доплаты в размере до 50% от основной заработной платы Фото: mvs.gov.ua

2,7 млрд грн, которые Кабинет Министров выделит структурам МВД из Фонда борьбы с коронавирусной инфекцией, планируют направить на доплаты полицейским, спасателям и нацгвардейцам, задействованным в борьбе с COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел на странице в Twitter.

Спасатели, полицейские, пограничники, нацгвардейцы – вторые по степени риска и по факту заражения COVID-19 после врачей, отметили в МВД.

"К обеспечению карантина ежедневно привлекают более 16,5 тыс. правоохранителей", – говорится в сообщении.

Працівники системи #МВС – другі за ступенем ризику та за фактом зараження COVID-19 після лікарів



Для забезпечення карантинних заходів щодня залучається понад 16,5 тис. правоохоронців.

Детальніше https://t.co/REk5wTwXND pic.twitter.com/mnpelhWfn0 — МВС України (@MVS_UA) June 19, 2020

Как сообщается на сайте ведомства, в обеспечении карантина задействовано 13,5 тыс. полицейских, из которых 509 – в обеспечении безопасности больниц, где лечат инфицированных. Им помогают 2 тыс. нацгвардийцев, около 1,5 тыс. пограничников и 22 спасателя.

Все вышеуказанные сотрудники МВД получат доплаты в размере до 50% от основной заработной платы.

"В системе МВД уже зафиксировано 709 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 605 человек выздоровели, 104 продолжают лечение", — говорится в сообщении.

19 июня комитет Верховной Рады по вопросам бюджета не одобрил выделение Министерству внутренних дел 2,7 млрд грн.

10 июня Кабмин решил выделить МВД 2,7 млрд грн.

13 апреля Верховная Рада Украины внесла изменения в закон Украины о государственном бюджете на 2020 год и создала фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 млрд грн (в поданном в марте проекте закона на эти цели предлагалось выделить 97,1 млрд грн).

22 апреля Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования средств фонда. Деньги из фонда было решено направить на помощь гражданам в связи с пандемией и на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19.

По состоянию на 1 июня правительство потратило почти половину средств фонда.