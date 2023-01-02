В Николаеве останавливают работу всех насосных станций водопровода

"По состоянию на 9.30 вынуждены остановить работу всех насосных станций водопровода. Причина – техническая проблема с электроснабжением в производственных подразделениях", – говорится в сообщении.
Энергетики уже начали ремонтные работы и выясняют, сколько потребуется времени на восстановление энергоснабжения.
"После этого мы сможем сказать, когда ориентировочно начнем подавать воду в дома. Сейчас вода еще подается, но уже с низким давлением, возможно, где-то вообще отсутствует", – отметили в "Николаевводоканале".
В ходе ракетной атаки 31 декабря российские оккупанты выпустили по Николаеву шесть ракет "Искандер". В результате обстрела пострадало семь человек.
Вечером 31 декабря глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал об атаке со стороны противника дронами-камикадзе.