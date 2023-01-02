В Николаеве останавливают работу всех насосных станций водопровода

"По состоянию на 9.30 вынуждены остановить работу всех насосных станций водопровода. Причина – техническая проблема с электроснабжением в производственных подразделениях", – говорится в сообщении.

Энергетики уже начали ремонтные работы и выясняют, сколько потребуется времени на восстановление энергоснабжения.

"После этого мы сможем сказать, когда ориентировочно начнем подавать воду в дома. Сейчас вода еще подается, но уже с низким давлением, возможно, где-то вообще отсутствует", – отметили в "Николаевводоканале".