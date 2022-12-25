"Каждый дипломат должен чувствовать, что от его работы зависит жизнь людей". Кулеба с послами Украины посетил Николаев

Он напомнил слова президента Владимира Зеленского, выступившего на конференции, о том, что "каждый дипломат должен чувствовать, что от его работы зависит жизнь людей и ситуация в Украине".

"А для этого нужно понимать реальность этой жизни", – добавил Кулеба. Он пояснил, что поэтому прямо с конференции повез всю украинскую дипломатическую команду – руководство МИД и послов – в Николаев.

"Мы побывали там, где война особенно ощутима. Где разрушены дома и судьбы. Где украинский народ потом и кровью выбарывает свое право на существование. Где слова "территориальная целостность", "российская агрессия", "российский ракетный террор", которые мы ежедневно повторяем на международных площадках, – это ежедневная боль и ежедневная реальность", – написал министр.

В частности, послы побывали на Судостроительном заводе; увидели разрушения Николаевского лицея №2, по которому россияне ударили запрещенными кассетными боеприпасами; подошли к разрушенной Николаевской обладминистрации, побывали в Национальном университете кораблестроения, который получил два ракетных удара.

Военные, освобождавшие Херсон, подарили дипломатам подписанные ими флаги Украины, которые теперь поедут вместе с послами в мировые столицы.

"Увидев последствия российской агрессии своими глазами, мы готовы еще сильнее 24 часа в сутки и 365 дней в году вспахивать всю землю мира ради Украины и нашей победы. Убеждать партнеров и тех, кто до сих пор играет в "нейтральность". Добиваться новых результатов для нашей страны, везти новое оружие, новое энергооборудование, загонять российских негодяев в еще более глубокую изоляцию", – написал Кулеба.