"Каждый дипломат должен чувствовать, что от его работы зависит жизнь людей". Кулеба с послами Украины посетил Николаев

Он напомнил слова президента Владимира Зеленского, выступившего на конференции, о том, что "каждый дипломат должен чувствовать, что от его работы зависит жизнь людей и ситуация в Украине".
"А для этого нужно понимать реальность этой жизни", – добавил Кулеба. Он пояснил, что поэтому прямо с конференции повез всю украинскую дипломатическую команду – руководство МИД и послов – в Николаев.
"Мы побывали там, где война особенно ощутима. Где разрушены дома и судьбы. Где украинский народ потом и кровью выбарывает свое право на существование. Где слова "территориальная целостность", "российская агрессия", "российский ракетный террор", которые мы ежедневно повторяем на международных площадках, – это ежедневная боль и ежедневная реальность", – написал министр.
В частности, послы побывали на Судостроительном заводе; увидели разрушения Николаевского лицея №2, по которому россияне ударили запрещенными кассетными боеприпасами; подошли к разрушенной Николаевской обладминистрации, побывали в Национальном университете кораблестроения, который получил два ракетных удара.
Военные, освобождавшие Херсон, подарили дипломатам подписанные ими флаги Украины, которые теперь поедут вместе с послами в мировые столицы.
"Увидев последствия российской агрессии своими глазами, мы готовы еще сильнее 24 часа в сутки и 365 дней в году вспахивать всю землю мира ради Украины и нашей победы. Убеждать партнеров и тех, кто до сих пор играет в "нейтральность". Добиваться новых результатов для нашей страны, везти новое оружие, новое энергооборудование, загонять российских негодяев в еще более глубокую изоляцию", – написал Кулеба.
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23 декабря Зеленский собрал в Киеве руководителей иностранных дипучреждений Украины в мире на ежегодную конференцию послов, отмечается на сайте МИД.
В своем выступлении Зеленский подытожил результаты украинской дипломатии в год войны против России и назвал "конкретные задачи" для послов Украины на 2023 год. Среди них – начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, подготовка к запланированному саммиту НАТО и "обеспечение конкретных результатов" этого саммита для Украины, обеспечение новых санкционных пакетов против России.
По словам главы государства, в 2022 году удалось достичь "исторических результатов" для Украины.
Зеленский также сообщил, что Украина откроет новые посольства в 10 странах Африки. При этом президент поставив задачу "достичь представления в 30 странах Африканского континента".
В ходе мероприятия Зеленский поручил МИД подготовить проект изменений в закон "О дипломатической службе", а также анонсировал создание Украинского агентства международной помощи.