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В Одессе восстановили водоснабжение, у 88% абонентов есть тепло – ОВА

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В Одессе восстановили водоснабжение и водоотвод, отметил Братчук
В Одессе восстановили водоснабжение и водоотвод, отметил Братчук
Фото: depositphotos.com

В Одессе по всему городу восстановили водоснабжение и водоотвод. Об этом вечером 6 декабря в Telegram сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, днем, в тех районах, где не было воды, ее обеспечивали коммунальные автомобили.

"Теплоснабжение. 11 районных и квартальных котельных и Одесская ТЭЦ работают в штатном режиме. Это около 88% абонентов. То есть, с теплом уже больше 600 тыс. одесситов", – написал Братчук.

Он добавил, что энергетики работают над восстановлением мощностей для подачи электроэнергии во все районы Одессы.

"В помощь им направлена коммунальная техника", – отметил Братчук.

Контекст:

В результате ракетной атаки России 5 декабря были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщали в компании "Укрэнерго". В частности, стало известно о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в Одесской области.

В одну из подстанций в Одесской области враг выпустил сразу семь ракет, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

После этого пропало электроснабжение в Одессе и большинстве общин Одесского района, отмечали в ОВА.

Кроме того, были обесточены все насосные станции Одессы, поэтому жители города остались без водоснабжения, сообщила пресс-служба компании-поставщика – "Инфоксводоканала". Также в городе остановили котельные коммунального предприятия "Теплоснабжение Одессы".

Теги: Украина, Одесса, водоснабжение, вода, электроэнергия, электроснабжение, ТЭЦ, Одесская ОГА, инфраструктура, теплоснабжение, Сергей Братчук, восстановление
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