В Одессе восстановили водоснабжение, у 88% абонентов есть тепло – ОВА

По его словам, днем, в тех районах, где не было воды, ее обеспечивали коммунальные автомобили.
"Теплоснабжение. 11 районных и квартальных котельных и Одесская ТЭЦ работают в штатном режиме. Это около 88% абонентов. То есть, с теплом уже больше 600 тыс. одесситов", – написал Братчук.
Он добавил, что энергетики работают над восстановлением мощностей для подачи электроэнергии во все районы Одессы.
"В помощь им направлена коммунальная техника", – отметил Братчук.
В результате ракетной атаки России 5 декабря были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщали в компании "Укрэнерго". В частности, стало известно о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в Одесской области.
В одну из подстанций в Одесской области враг выпустил сразу семь ракет, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
После этого пропало электроснабжение в Одессе и большинстве общин Одесского района, отмечали в ОВА.
Кроме того, были обесточены все насосные станции Одессы, поэтому жители города остались без водоснабжения, сообщила пресс-служба компании-поставщика – "Инфоксводоканала". Также в городе остановили котельные коммунального предприятия "Теплоснабжение Одессы".