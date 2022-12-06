В Одессе восстановили водоснабжение, у 88% абонентов есть тепло – ОВА

По его словам, днем, в тех районах, где не было воды, ее обеспечивали коммунальные автомобили.

"Теплоснабжение. 11 районных и квартальных котельных и Одесская ТЭЦ работают в штатном режиме. Это около 88% абонентов. То есть, с теплом уже больше 600 тыс. одесситов", – написал Братчук.

Он добавил, что энергетики работают над восстановлением мощностей для подачи электроэнергии во все районы Одессы.

"В помощь им направлена коммунальная техника", – отметил Братчук.