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В Одесской области запустили пассажирский катер через Днестровский лиман, мост через который разрушили оккупанты

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1 августа в Белгород-Днестровский доставили первую "Ракету", сообщил мэр
1 августа в Белгород-Днестровский доставили первую "Ракету", сообщил мэр
Скриншот: Віталій Граждан / Facebook

Со следующей недели между Овидиополем и Белгород-Днестровским Одесской области будет курсировать пассажирский катер.

Об этом 6 августа в видеообращении, опубликованном в Facebook Одесской областной госадминистрации, сообщил глава ОВА Максим Марченко.

"Сегодня состоялся пробный запуск пассажирского катера, который на следующей неделе будет курсировать по маршруту Овидиополь – Белгород-Днестровский. Это упростит маршрут передвижения людей между населенными пунктами и позволит им быстрее добраться до южных районов Одесской области", – сказал руководитель Одесской ОВА.

https://www.facebook.com/oda.odesa/videos/1119221298947855/

Мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан во время эфира в Facebook 1 августа показал, как в город доставили первую "Ракету" – пассажирский водный транспорт.

https://www.facebook.com/vitalygrazhdan/videos/609377690789321/

Овидиополь и Белгород-Днестровский находятся по разные стороны Днестровского лимана.

Российские оккупанты разрушили мост через Днестровский лиман, нанеся по нему ряд ракетных ударов.

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Контекст:

Впервые оккупанты атаковали мост через Днестровский лиман 26 апреля. Из-за повреждения мост был перекрыт. 27 апреля оккупанты нанесли повторный ракетный удар по мосту, 2 мая они снова его атаковали.

10 мая российские военные нанесли четвертый ракетный удар по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман в Одесской области. 16 мая оккупанты продолжили обстрел неработающего моста возле Затоки. 30 мая российские военные продолжили разрушение неработающего моста через Днестровский лиман – попали в тот же самый разбитый ранее путь, отметил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По мнению Марченко, РФ, нанося удары по мосту, пыталась отрезать часть Одесской области.

Теги: Россия, транспорт, Украина, маршрут, Одесская область, Белгород-Днестровский, мост, катер, Одесская ОГА, война России против Украины, запуск, мэр, Виталий Граждан, российские оккупанты, Максим Марченко
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