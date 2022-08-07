В Одесской области запустили пассажирский катер через Днестровский лиман, мост через который разрушили оккупанты

Об этом 6 августа в видеообращении, опубликованном в Facebook Одесской областной госадминистрации, сообщил глава ОВА Максим Марченко.
"Сегодня состоялся пробный запуск пассажирского катера, который на следующей неделе будет курсировать по маршруту Овидиополь – Белгород-Днестровский. Это упростит маршрут передвижения людей между населенными пунктами и позволит им быстрее добраться до южных районов Одесской области", – сказал руководитель Одесской ОВА.
Мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан во время эфира в Facebook 1 августа показал, как в город доставили первую "Ракету" – пассажирский водный транспорт.
Овидиополь и Белгород-Днестровский находятся по разные стороны Днестровского лимана.
Российские оккупанты разрушили мост через Днестровский лиман, нанеся по нему ряд ракетных ударов.
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Впервые оккупанты атаковали мост через Днестровский лиман 26 апреля. Из-за повреждения мост был перекрыт. 27 апреля оккупанты нанесли повторный ракетный удар по мосту, 2 мая они снова его атаковали.
10 мая российские военные нанесли четвертый ракетный удар по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман в Одесской области. 16 мая оккупанты продолжили обстрел неработающего моста возле Затоки. 30 мая российские военные продолжили разрушение неработающего моста через Днестровский лиман – попали в тот же самый разбитый ранее путь, отметил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
По мнению Марченко, РФ, нанося удары по мосту, пыталась отрезать часть Одесской области.