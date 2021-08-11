В Полтаве за вакцинацию от COVID-19 подарят билеты в театр – глава ОГА

21 июля в Украине начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет Фото: EPA

"В субботу в центре вакцинации в ТРЦ "Киев" будут дарить 60 билетов на спектакль "Подземелье" в театре кукол. В воскресенье 50 билетов подарит театр имени Гоголя на спектакль "Тарас Бульба" тем, кто получит первую прививку в центре вакцинации во дворце досуга "Листопад", – уточнил чиновник.

2 августа мэр Днепра Борис Филатов заявил, что полностью привитым жителям города предоставят бесплатный проезд в городском электротранспорте и метро, а также бесплатное посещение кинотеатров.