В СБУ пояснили, почему запретили въезд замглавы "Белорусского дома в Украине" Батулину

Он отметил, что запрет был вынесен 23 июля.
"Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине. В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения с правоохранителями", – подчеркнул Дехтяренко.
О запрете Батулину на въезд в Украину сроком на три года (до 14 июля 2024 года) сообщили в БДУ 4 августа.
В организации добавили, что Батулин выехал на территорию Евросоюза 14 июля для решения вопросов с документами. 3 августа, когда стало известно о смерти Шишова, он отправился обратно в Киев. На границе Батулин узнал, что является невъездным в Украину.
Батулин – один из участников столкновения с охраной пятого президента Украины Петра Порошенко, которое произошло 25 июля 2019 года. По информации журналистов, Батулин –профессиональный боец смешанных боевых искусств из Латвии, родился в 1987 году. Об этом 2 августа 2019 года сообщало "Радіо Свобода".
"Белорусский дом в Украине" является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.
2 августа стало известно об исчезновении главы БДУ Шишова. Он вышел из дома утром и не вернулся. Полиция Киева 3 августа сообщала, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида.
Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. "Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", – отмечали в организации.
Представитель БДУ Юрий Шчучко утверждал, что на лице Шишова были следы избиения. В Нацполиции говорили о наличии ссадин на теле Шишова.
Европейские политики считают виновным в смерти Шишова режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.
По словам политической беженки из Минска Оксаны Букиной, Шишов 8 августа планировал в Киеве масштабную акцию к первой годовщине с начала столкновений в Беларуси после президентских выборов.