В СБУ пояснили, почему запретили въезд замглавы "Белорусского дома в Украине" Батулину

Он отметил, что запрет был вынесен 23 июля.

"Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста в Украине. В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения с правоохранителями", – подчеркнул Дехтяренко.

О запрете Батулину на въезд в Украину сроком на три года (до 14 июля 2024 года) сообщили в БДУ 4 августа.

В организации добавили, что Батулин выехал на территорию Евросоюза 14 июля для решения вопросов с документами. 3 августа, когда стало известно о смерти Шишова, он отправился обратно в Киев. На границе Батулин узнал, что является невъездным в Украину.

Батулин – один из участников столкновения с охраной пятого президента Украины Петра Порошенко, которое произошло 25 июля 2019 года. По информации журналистов, Батулин –профессиональный боец смешанных боевых искусств из Латвии, родился в 1987 году. Об этом 2 августа 2019 года сообщало "Радіо Свобода".