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Заместителя главы "Белорусского дома в Украине" не пустили в Украину

Заместителя главы "Белорусского дома в Украине" не пустили в Украину / ГОРДОН

Фото: Беларускі Дом ва Украіне (БДУ) / Telegram

Родиону Батулину, заместителю главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, который был найден мертвым в Киеве, 4 августа не разрешили въехать в Украину. Об этом сообщила пресс-служба БДУ в Telegram.

"Сегодня утром на пограничном пункте "Устилуг" заместитель главы БДУ Родион Батулин был уведомлен о запрете на въезд в Украину сроком на 3 года. Основания запрета пограничникам неизвестны. Ссылаются на секретность СБУ", – отметили в релизе.

В БДУ добавили, что Батулин выехал на территорию Евросоюза 14 июля для решения вопросов с документами. 3 августа, когда стало известно о смерти Шишова, он отправился обратно в Киев. На границе Батулин узнал, что с момента выезда является невъездным.

Судя по фотографиям, выложенным БДУ, Батулину запретили въезд в Украину до 14 июля 2024 года.

Батулин – один из участников столкновения с охраной пятого президента Украины Петра Порошенко, которое произошло 25 июля 2019 года. По информации журналистов, Батулин профессиональный боец смешанных боевых искусств из Латвии, родился он в 1987 году. Об этом 2 августа 2019 года сообщало "Радіо Свобода".

Контекст:

Шишов исчез 2 августа. Он вышел из дома утром и не вернулся. Предположительно, он мог быть на ежедневной пробежке, так как по месту жительства не обнаружили его спортивных вещей, сообщали в БДУ.

Полиция Киева 3 августа сообщила, что Шишова нашли повешенным в киевском парке. Правоохранители рассматривают две основные версии смерти Шишова – самоубийство либо умышленное убийство под видом суицида. 

Представители БДУ уверены, что смерть Шишова – спланированная акция белорусских властей. "Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса", – отмечали в организации.

Представитель БДУ Юрий Шчучко утверждал, что на лице Шишова были следы избиения. В Нацполиции говорили о наличии ссадин на теле Шишова.  

Европейские политики считают виновным в смерти Шишова режим называющего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко

"Белорусский дом в Украине" является общественной организацией, которая оказывает помощь гражданам республики с жильем и трудоустройством.

Теги: СБУ, Украина, Беларусь, Латвия, смерть, граница, запрет, Евросоюз, Виталий Шишов
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