Заместителя главы "Белорусского дома в Украине" не пустили в Украину

"Сегодня утром на пограничном пункте "Устилуг" заместитель главы БДУ Родион Батулин был уведомлен о запрете на въезд в Украину сроком на 3 года. Основания запрета пограничникам неизвестны. Ссылаются на секретность СБУ", – отметили в релизе.

В БДУ добавили, что Батулин выехал на территорию Евросоюза 14 июля для решения вопросов с документами. 3 августа, когда стало известно о смерти Шишова, он отправился обратно в Киев. На границе Батулин узнал, что с момента выезда является невъездным.

Судя по фотографиям, выложенным БДУ, Батулину запретили въезд в Украину до 14 июля 2024 года.

Батулин – один из участников столкновения с охраной пятого президента Украины Петра Порошенко, которое произошло 25 июля 2019 года. По информации журналистов, Батулин профессиональный боец смешанных боевых искусств из Латвии, родился он в 1987 году. Об этом 2 августа 2019 года сообщало "Радіо Свобода".