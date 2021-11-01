В течение недели "Метинвест" передаст больницам Донецкой области еще 80 тонн кислорода

Объемы поставок кислорода могут быть увеличены в зависимости от потребности учреждений здравоохранения области, отметили в группе "Метинвест" Фото: metinvest.media

В больницы Краматорска, Бахмута, Константиновки, Волновахи, Марьинки, Селидово, Мирнограда, Славянска, Торецка и Лиманского района уже отгружены первые 32 тонны кислорода.

Транспортирует кислород подрядная организация, которую определили в Донецкой облгосадминистрации, график согласован с ОГА. До конца недели "Метинвест" передаст учреждениям здравоохранения области еще 48 тонн кислорода. Для стабильного обеспечения больниц региона с Донецкой ОГА согласован график отгрузки.

"Ежедневно мы увеличиваем производство кислорода, чтобы обеспечить больницы уже не только Мариуполя, а и Донецкой области, всей Украины, – рассказал генеральный директор Мариупольского металлургического комбината имени Ильича Тарас Шевченко. – Работники нашего предприятия со всей ответственностью относятся к такому важному делу, ведь в ситуации, когда кислород спасает жизни близких людей, к сожалению, сегодня может оказаться каждый. Мы готовы помогать и дальше, но очень важно, чтобы каждый помнил: применение кислорода – критическая стадия, которую важно не допустить, пройдя полный курс вакцинации".

Объемы поставок кислорода могут быть увеличены в зависимости от потребности учреждений здравоохранения области, отметили в группе "Метинвест".