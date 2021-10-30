ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Метинвест" в октябре поставил в медучреждения Украины больше 600 тонн кислорода

Александр Вишняков: Мы, как команда "Метинвеста", берем на себя обязательства для того, чтобы отгрузка кислорода шла круглосуточно
Александр Вишняков: Мы, как команда "Метинвеста", берем на себя обязательства для того, чтобы отгрузка кислорода шла круглосуточно
Фото: pokrovsk.news

Медицинский кислород для лечения больных коронавирусной инфекцией получили больницы ворсим областей и столицы, сообщил в эфире телеканала "Украина 24" директор департамента регионального развития группы Александр Вишняков.

"Сегодня мы поставляем кислород в восемь областей и Киев. В октябре мы уже поставили более 600 тонн. То есть, сегодня среднесуточная отгрузка составляет 80 тонн в сутки", – рассказал топ-менеджер предприятия.

Он отметил, что одной тонны кислорода в сутки хватает для помощи ста больным, таким образом в сутки кислород группы "Метинвест" поддерживает жизни 8 тысяч пациентов. помогает выжить ста пациентам. Оборудование и медикаменты группа поставляет в больницы с 2020 года. 

"И мы увидели в октябре запросы от городских властей из других регионов, из городов присутствия, мы увидели запросы от больниц с просьбой оказать помощь кислородом. Для этого мы оперативно создали штаб. Мы развернули план действий и вместе с командой из Министерства здравоохранения, и мы сегодня координируем эту работу", – сообщил Вишняков.

Руководитель объяснил, что в металлургической отрасли кислород применяют для плавки стали, но он по всем параметрам соответствует медицинскому, и на предприятиях проверяется аккредитованными Гослекслужбой лабораториями.

"Атмосферный воздух под высоким давлением попадает в установку, где он резко охлаждается и на разной температурной стадии сепарируется разный газ. Первым уходит азот, и на минус 183 получается кислород. Это жидкий кислород, который перемещается в накопительные емкости. Из этих накопительных емкостей газ закачивается в автомобили, которые доставляют кислород в больницы, где в нем нуждаются жители Украины", – рассказал он. 

Дефицит кислорода в стране возник, из-за того, что при инфицировании штаммом коронавируса "Дельта" употребление кислорода вырастает в пять-шесть раз на одного пациента, а также из-за того, что в конце октября два крупных завода по производству медицинского кислорода приостановили работу на 10–15 дней из-за плановых регламентных работ. Один из них уже возобновил работу.

"Сейчас мы вместе с командой Министерства здравоохранения определяем приоритеты, на какую территорию и в каком объеме необходимо поставить кислород. Мы, как команда "Метинвеста", берем на себя обязательства для того, чтобы отгрузка кислорода шла круглосуточно. Прямо сейчас там стоит очередь из машин. Мы выводим дополнительные смены, люди работают 24/7 для того, чтобы как можно быстрее и качественнее сократить скорость доставки кислорода тем, кто в нем нуждается", – отметил Вишняков.

Контекст:

В Украине 35 предприятий, производящих кислород, из них 23 медицинских и 12 технических, говорил министр здравоохранения Виктор Ляшко.  В условиях остановки двух крупных заводов, производящих кислород, на регламентные работы в некоторых регионах, в частности в Одессе и Чернигове, возникли экстренные ситуации из-за дефицита кислорода.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 30 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось около 67,4 тыс. пациентов с COVID-19.

Теги: медицина, эпидемия, Метинвест, больница, металлургия, больницы, здравоохранение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Поправилась на 35 кг за беременность". Блогер Юлия Леус рассказала, как худела после родов
"Поправилась на 35 кг за беременность". Блогер Юлия Леус рассказала, как худела после родов
  "Переборщила", "Ужас". Тринчер в образе монахини появилась в клипе блогера Машуковского
  "Переборщила", "Ужас". Тринчер в образе монахини появилась в клипе блогера Машуковского
"Сколько литров детской крови ты себе влила?", "Не узнаю ее больше". Мадонна обескуражила фанатов фотосессией в образе Монро
"Сколько литров детской крови ты себе влила?", "Не узнаю ее больше". Мадонна обескуражила фанатов фотосессией в образе Монро
"Костюм страуса?", "Бабушкины пледики". В сети обсуждают оригинальный образ Никитюк
"Костюм страуса?", "Бабушкины пледики". В сети обсуждают оригинальный образ Никитюк
"Большой шок для Путина": почему беспилотник Bayraktar так пугает Кремль
"Большой шок для Путина": почему беспилотник Bayraktar так пугает Кремль G
"Без шпагата не узнать", "Одежда как с помойки". Волочкова заинтриговала фанатов фото в самолете
"Без шпагата не узнать", "Одежда – как с помойки". Волочкова заинтриговала фанатов фото в самолете
"Купальник на два размера больше", "Трусы слетают". Jerry Heil поделилась фото с отдыха в Египте
"Купальник на два размера больше", "Трусы слетают". Jerry Heil поделилась фото с отдыха в Египте
"Мужские черты преобладают, женственности нет вообще". Алла Костромичева засветила соски в майке
"Мужские черты преобладают, женственности нет вообще". Алла Костромичева засветила соски в майке
"Наконец-то выгуляла сисечки". Блогер с увеличенными скулами Покрещук похвасталась грудью после пластики
"Наконец-то выгуляла сисечки". Блогер с увеличенными скулами Покрещук похвасталась грудью после пластики
"Стоп, бабушка", "Задница пенсионерки". 63-летняя Мадонна показала пятую точку в прозрачных колготках
"Стоп, бабушка", "Задница пенсионерки". 63-летняя Мадонна показала пятую точку в прозрачных колготках
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
  "Говорят, она хамка, высокомерная? Но я же пока гимн не спел, тоже дурачок был". Dzidzio рассказал, какой характер у Поляковой
  "Говорят, она хамка, высокомерная? Но я же пока гимн не спел, тоже дурачок был". Dzidzio рассказал, какой характер у Поляковой
  "Какую бы глупость ни сделал – она просто любит". Дмитрий Дикусар назвал имя своей лучшей подруги
  "Какую бы глупость ни сделал – она просто любит". Дмитрий Дикусар назвал имя своей лучшей подруги
"Соседний дом все бинокли скупит", "Боже, какая". Седокова оголилась возле окна
"Соседний дом все бинокли скупит", "Боже, какая". Седокова оголилась возле окна
Больше не вместе. Четыре знаменитости, которые объявили в октябре о расставании
Больше не вместе. Четыре знаменитости, которые объявили в октябре о расставании G
"Кухар говорит словами продюсера". Власова заявила, что судьи "Танцев со звездами" говорят на шоу по сценарию
"Кухар говорит словами продюсера". Власова заявила, что судьи "Танцев со звездами" говорят на шоу по сценарию
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
"Ого, дупло", "Неудачно ты села". 34-летняя Никитюк показала, как выглядела 16 лет назад
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
Нина Матвиенко озвучила размер своей пенсии
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Бедные люди". Тимошенко рассказала, за сколько купила яблоки у стоящей на обочине женщины
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
  "Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
"Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
"Даже не в трусах". Ребрик показала шпагат на шее у мужа
Дорофеева оголилась и сунула в рот палец
Дорофеева оголилась и сунула в рот палец
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
"Мы давно думали об этом". Monatik сообщил о переезде ради детей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS