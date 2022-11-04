В Украине разрешили вводить бустерную COVID-прививку детям 12–17 лет

Бустерную дозу подросткам рекомендуют через шесть месяцев после завершения первичного курса вакцинации. Если ребенок по медицинским показаниям получил дополнительную дозу вакцины, то бустер вводят через три месяца после получения дополнительной дозы.

Для бустерной прививки детей в возрасте от 12 лет нужно использовать только мРНК-вакцину, одобренную к использованию в этой возрастной группе (сейчас в Украине это Comirnaty/Pfizer).

В ведомстве напомнили, что для прививания детей 12–13 лет обязательно информированное согласие (форма №063-2/о) родителей или опекунов.

Пациенты в возрасте от 14 лет могут самостоятельно обратиться в любой пункт прививания против COVID-19 или центр вакцинации, при этом не обязательно иметь декларацию с педиатром или семейным врачом.

Люди в возрасте от 18 лет, завершившие первоначальный курс вакцинации против COVID-19, также могут получить бустерные прививки. Первый бустер – если прошло более пяти месяцев после вакцинации второй дозой вакцины двухдозной или одной дозой однодозной. Второй бустер – через четыре месяца после получения первого.