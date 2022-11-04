ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украине разрешили вводить бустерную COVID-прививку детям 12–17 лет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бустерную дозу подросткам рекомендуют через шесть месяцев после завершения первичного курса вакцинации
Бустерную дозу подросткам рекомендуют через шесть месяцев после завершения первичного курса вакцинации
Фото: depositphotos.com

В Украине разрешили всем вакцинированным детям в возрасте от 12 до 17 лет делать бустерную прививку против COVID-19. Об этом Министерство здравоохранения Украины сообщило в Facebook 4 ноября.

Бустерную дозу подросткам рекомендуют через шесть месяцев после завершения первичного курса вакцинации. Если ребенок по медицинским показаниям получил дополнительную дозу вакцины, то бустер вводят через три месяца после получения дополнительной дозы.

Для бустерной прививки детей в возрасте от 12 лет нужно использовать только мРНК-вакцину, одобренную к использованию в этой возрастной группе (сейчас в Украине это Comirnaty/Pfizer).

В ведомстве напомнили, что для прививания детей 12–13 лет обязательно информированное согласие (форма №063-2/о) родителей или опекунов.

Пациенты в возрасте от 14 лет могут самостоятельно обратиться в любой пункт прививания против COVID-19 или центр вакцинации, при этом не обязательно иметь декларацию с педиатром или семейным врачом.

Люди в возрасте от 18 лет, завершившие первоначальный курс вакцинации против COVID-19, также могут получить бустерные прививки. Первый бустер – если прошло более пяти месяцев после вакцинации второй дозой вакцины двухдозной или одной дозой однодозной. Второй бустер – через четыре месяца после получения первого.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине действует карантин. 19 августа 2022 года Кабмин продлил его до 31 декабря.

19 сентября Минздрав разрешил вторую бустерную прививку от коронавируса всем совершеннолетним с интервалом не менее четырех месяцев после первой бустерной дозы. Также теперь можно прививать детей в возрасте 5–11 лет вакциной Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Ранее в Украине была разрешена вакцинация детей от 12 лет.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Министерство здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена Беднякова рассекретила имя новорожденного сына
Жена Беднякова рассекретила имя новорожденного сына
"Настоящая любовь", "Так мило. Наслаждайтесь". 53-летняя Зета-Джонс показала, как ее целует 78-летний муж
"Настоящая любовь", "Так мило. Наслаждайтесь". 53-летняя Зета-Джонс показала, как ее целует 78-летний муж
40-летняя Мейхер снялась в просторном платье, прикрыв рукой живот
40-летняя Мейхер снялась в просторном платье, прикрыв рукой живот
Дорофеева показала, чем они с Кацуриным питаются
Дорофеева показала, чем они с Кацуриным питаются
"Мой лучший друг для обнимашек". Свитолина показала новые фото своей дочери
"Мой лучший друг для обнимашек". Свитолина показала новые фото своей дочери
"Он чокнулся". Стало известно, почему друзья принца Гарри невзлюбили Меган Маркл с первой встречи
"Он чокнулся". Стало известно, почему друзья принца Гарри невзлюбили Меган Маркл с первой встречи
"Мы единственная нация в мире, которая испытывает ужас войны в прямом эфире". Осадчая рассказала, почему считает себя неуместной в соцсетях
"Мы единственная нация в мире, которая испытывает ужас войны в прямом эфире". Осадчая рассказала, почему считает себя неуместной в соцсетях
"Вы – вдохновение", "Красавица". Ребрик восхитила осенним образом. Фото
"Вы – вдохновение", "Красавица". Ребрик восхитила осенним образом. Фото
  У 76-летней Шер новый роман. Парень младше на 40 лет Daily Mail. Видео
  У 76-летней Шер новый роман. Парень младше на 40 лет – Daily Mail. Видео
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление
"Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине". Земфира на концерте в Лондоне сделала заявление
"Этот день настал". 35-летняя Никитюк отреагировала на просьбы показать своего возлюбленного
"Этот день настал". 35-летняя Никитюк отреагировала на просьбы показать своего возлюбленного
Пес Патрон посоветовал, как правильно утепляться
Пес Патрон посоветовал, как правильно утепляться
Макаревич высказался про артистов, которые хотят занять места уехавших
Макаревич высказался про артистов, которые хотят занять места уехавших
"Почему же вы так вульгарны, Анастасия?!", "Убожество". 46-летняя Волочкова вышла на подиум в качестве модели
"Почему же вы так вульгарны, Анастасия?!", "Убожество". 46-летняя Волочкова вышла на подиум в качестве модели
Макаревич показал, как его приняли в Казахстане
Макаревич показал, как его приняли в Казахстане
"Насел на меня, и я стал избегать встреч с ним". Возлюбленный Зыгаря рассказал, как духовник Путина предлагал купить для него аттестат
"Насел на меня, и я стал избегать встреч с ним". Возлюбленный Зыгаря рассказал, как духовник Путина предлагал купить для него аттестат
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"С того времени мы с ней чай не пили. Остыли наши отношения". Кондратюк рассказал, из-за чего поссорился с Марченко (129491)
2
"Самый горячий червяк". 49-летняя Клум показала тело без одежды, сняв свой эпатажный костюм (92016)
3
Пропагандист Соловьев оскорбил Ефросинину и ее семью. Маша ответила матом (86144)
4
"Очень интересная женщина", "Что Кличко не нравилось?". 48-летняя бывшая жена мэра Киева показала, как хозяйничает на кухне. Видео (47391)
5
"Он очень сложно уезжал". Данилко рассказал, где сейчас находится Константин Меладзе (43096)
6
Российский режиссер Качанов о Собчак: У массмедиа России считалось хорошим тоном целоваться с чиновниками в десна. Некоторые ниже опускались (37962) G
7
"Мы знакомы очень давно". Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства (31702)
8
Данилко: Первый муж мамы сидел за изнасилование, хотя этого не делал. Она говорит, что у него была проблема и у них ничего не было (28557)
 
 
 
 