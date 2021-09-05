В Украине за сутки подтвердили 1379 случаев COVID-19

Среди заболевших – 102 ребенка и 28 медиков.

Умерло за сутки 17 человек, выздоровело 407 пациентов, госпитализировано 899 заболевших.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (144), Киеве (141), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях", – говорится в сообщении.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 297 534 случая коронавируса, умерло 53 983 человека, выздоровело 2 212 720 пациентов.

4 сентября в Украине провели 34 945 тестирований на коронавирус, из которых 16 146 – методом ПЦР, 2788 – методом ИФА, а также 16 011 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в стране сделали 12,1 млн ПЦР-тестов на COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.