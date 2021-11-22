В Волынской области 78-летний пациент выпрыгнул из окна COVID-больницы

Погибший – 78-летний житель Львовской области, в этой больнице он проходил лечение, отметили в полиции.

"При поверхностном осмотре следов насилия не обнаружено, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу", – говорится в сообщении.

Полиция еще устанавливает обстоятельства произошедшего, но уголовное производство собирается открыть по ст. 115 Уголовного кодекса с примечанием "самоубийство".

Заведующий COVID-отделением областной больницы Юрий Филипчук сообщил УНИАН, что погибший мужчина лечился у них 21 день и 22 ноября его должны были выписывать.

"Что привело к такой трагедии, сказать трудно. Пациент уже поправился. Возможно, с кем-то поговорил по телефону, потому что телефоны мы же не отбираем у них, они общаются с родственниками. Но однозначно утверждать ничего не могу", – сказал медик.

По словам главы областной больницы Александра Дударя, трагедия произошла после телефонного разговора мужчины с дочерью, сообщает издание "Волинські новини".