В Волынской области 78-летний пациент выпрыгнул из окна COVID-больницы

Погибший – 78-летний житель Львовской области, в этой больнице он проходил лечение, отметили в полиции.
"При поверхностном осмотре следов насилия не обнаружено, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу", – говорится в сообщении.
Полиция еще устанавливает обстоятельства произошедшего, но уголовное производство собирается открыть по ст. 115 Уголовного кодекса с примечанием "самоубийство".
Заведующий COVID-отделением областной больницы Юрий Филипчук сообщил УНИАН, что погибший мужчина лечился у них 21 день и 22 ноября его должны были выписывать.
"Что привело к такой трагедии, сказать трудно. Пациент уже поправился. Возможно, с кем-то поговорил по телефону, потому что телефоны мы же не отбираем у них, они общаются с родственниками. Но однозначно утверждать ничего не могу", – сказал медик.
По словам главы областной больницы Александра Дударя, трагедия произошла после телефонного разговора мужчины с дочерью, сообщает издание "Волинські новини".
В сентября и октябре 2020 года в коронавирусных отделениях киевских больниц произошло несколько суицидов пациентов.
Украинский врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявила, что инфицированные коронавирусом люди часто задумываются о суициде.
"Это правда, что люди снимают с себя маски, чтобы умереть. Очень часто больных не покидают суицидальные мысли. И это связано не только с длительностью болезни (иногда бывает и не очень длительное течение), это связано с действием вируса на нервную систему и недостаточностью кислорода. Некоторые лекарственные препараты также могут вызывать у некоторых людей [состояния] по типу психозов", – отметила врач.
За все время эпидемии в Украине зафиксировано 3,3 млн случаев COVID-19, 81,6 тыс. пациентов умерли.