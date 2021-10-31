В Запорожье запретили ездить в общественном транспорте без COVID-сертификатов

В транспорт пустят детей и подростков до 18 лет Фото: zp.gov.ua

"Проезд в общественном транспорте Запорожья будет доступен только тем пассажирам, которые будут иметь сертификат о прививке одной или двумя дозами вакцины, отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген либо справку о выздоровлении от COVID-19", – уточнил Куртиев.

Это решение приняли на заседании местной комиссии по ТЭБ и ЧС. Дополнительные карантинные ограничения вступят в силу с 1 ноября. Их ввели с целью сократить уровень заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции, добавил он.

Данные правила не касаются детей и подростков до 18 лет.

Соблюдение противоэпидемических ограничений в общественном транспорте будут контролировать совместные мобильные группы.