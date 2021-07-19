Во время экзамена по украинскому языку, который сдают чиновники, произошел сбой – Нацкомиссия

В Нацкомиссии подчеркнули, что на расписание экзаменов сбой не повлияет Фото: depositphotos.com

"Сегодня утром в экзаменационной системе произошел технический сбой. Причины сбоя выясняются. Все претенденты, которые в это время находились в системе, получат дополнительное время для завершения сдачи экзамена", – отметили в релизе.

В Нацкомиссии подчеркнули, что на расписание экзаменов сбой не повлияет.

Сегодня чиновники и претенденты на украинское гражданство впервые сдают экзамен по государственному языку. Экзамен, регистрация на который стартовала 16 июля, начался в 9.30.

Далее в течение первых двух недель ежедневно по будням будут проходить три экзаменационные сессии: с 9.30 до 11.30, с 12.30 до 14.30 и с 15.30 до 17.30.