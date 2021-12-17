За сутки в Украине 9 тыс. человек заболели COVID-19

Среди заболевших за прошедшие сутки 779 детей и 98 медработников.

16 декабря госпитализировано 2028 заболевших, 21 650 пациентов выздоровели, 328 умерли. Вчера в стране сделали 77 707 тестов на коронавирус.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 597 046 человек, выздоровело – 3 306 465, летальных исходов – 92 641.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, говорил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.