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Зеленский наградил орденом оператора Весько, который в 2014 году ходил в футболке "вежливые люди"

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В 2014 году Весько был замечен в футболке "вежливые люди"
В 2014 году Весько был замечен в футболке "вежливые люди"
Фото: Євген Спірін / Facebook

Президент Владимир Зеленский 23 августа наградил орденом "За заслуги" ІІІ степени украинских журналистов, в том числе пятерых — из Луганской области. Среди них оператор телеканала "Рада" в Луганской области Артем Весько. Издание "Бабель" пишет, что в 2014 году он был замечен в футболке "вежливые люди" – так называли военных РФ без знаков различия, захватывавших и блокировавших стратегические объекты в украинском Крыму в ходе незаконного присоединения полуострова к России.

Весько наградили за "значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов и добросовестное исполнение профессиональной обязанности".

Как пишет издание, в 2014 году Весько ходил в футболке с сепаратистским логотипом "вежливые люди". Тогда он работал оператором Лисичанской ТРК "Акцент". Соответствующее фото опубликовал в Facebook главред "Бабеля" Евгений Спирин.

https://www.facebook.com/mark.spirin.3/posts/pfbid02SsfKrtF3DdFaKNtTpzaJcznBuSoj8zQATBzNJT4wUjbUNbh3CCQapTmpinKqmFial

"Бабель" попросил Весько прокомментировать награждение, однако он перенаправил их на канал "Рада". Впоследствии журналистам позвонила по телефону его жена Екатерина. Она подтвердила, что Весько получил орден.

"Мы не очень разбирались, что там было в Крыму. Он [Артем] ходил в этой футболке целый день, пока один человек не узнал что-то похожее [на сепаратистский логотип]. Ну, и никто не знал тогда, что эта футболка значит. Много нервов унесло, было много разговоров с СБУ. Так сложилось", – прокомментировала она одежду супруга.

Директор департамента массовых коммуникаций Луганской ОВА Альбина Кушелева уточнила, что "до мая Весько находился в Лисичанске и дважды в день делал репортажи для национального телемарафона".

Дать Весько награду рекомендовало собрание (правление) коллектива Государственного комитета телевидения и радиовещания. Наградное письмо (документ есть в распоряжении "Бабеля") подписал директор компании "Кинокит" Сергей Самойленко (компания сотрудничает с телеканалом "Рада").

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Участие в оккупации принимали "зеленые человечки" они же "вежливые люди", которые впоследствии были признаны Москвой как российские силовики. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, Луганская область, Владимир Зеленский, журналисты, награда
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