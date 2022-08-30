Зеленский наградил орденом оператора Весько, который в 2014 году ходил в футболке "вежливые люди"

В 2014 году Весько был замечен в футболке "вежливые люди" Фото: Євген Спірін / Facebook

Весько наградили за "значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов и добросовестное исполнение профессиональной обязанности".

Как пишет издание, в 2014 году Весько ходил в футболке с сепаратистским логотипом "вежливые люди". Тогда он работал оператором Лисичанской ТРК "Акцент". Соответствующее фото опубликовал в Facebook главред "Бабеля" Евгений Спирин.

"Бабель" попросил Весько прокомментировать награждение, однако он перенаправил их на канал "Рада". Впоследствии журналистам позвонила по телефону его жена Екатерина. Она подтвердила, что Весько получил орден.

"Мы не очень разбирались, что там было в Крыму. Он [Артем] ходил в этой футболке целый день, пока один человек не узнал что-то похожее [на сепаратистский логотип]. Ну, и никто не знал тогда, что эта футболка значит. Много нервов унесло, было много разговоров с СБУ. Так сложилось", – прокомментировала она одежду супруга.

Директор департамента массовых коммуникаций Луганской ОВА Альбина Кушелева уточнила, что "до мая Весько находился в Лисичанске и дважды в день делал репортажи для национального телемарафона".

Дать Весько награду рекомендовало собрание (правление) коллектива Государственного комитета телевидения и радиовещания. Наградное письмо (документ есть в распоряжении "Бабеля") подписал директор компании "Кинокит" Сергей Самойленко (компания сотрудничает с телеканалом "Рада").