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Зеленский поддержал идею привлечения волонтеров, которые будут следить за соблюдением противоэпидемических правил

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, волонтеры могли бы напоминать людям о необходимости придерживаться социальной дистанции и носить маски.

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Зеленский: Это очень хорошая идея
Зеленский: Это очень хорошая идея
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с представителями Кабинета Министров и государственных ведомств, ответственных за предотвращение распространения COVID-19, поддержал идею привлечения волонтеров, которые будут следить за соблюдением противоэпидемических правил. Об этом 26 мая сообщает сайт главы государства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совещания рассказал об опыте Италии, где волонтеры содействуют соблюдению мер безопасности в местах потенциального скопления людей.

"Это очень хорошая идея. Поддерживаю ее воплощение в Украине. Волонтеры могли бы напоминать людям о необходимости социальной дистанции, ношения масок. Таким образом, выходя из карантина, мы помнили бы, что угроза все еще существует и необходимо соблюдать правила безопасности", – сказал Зеленский.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

По состоянию на утро 26 мая в Украине коронавирусом заразились 21 584 человека. Из них 7575 выздоровели, 644 человека умерли.

Теги: Украина, Италия, карантин, волонтеры, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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