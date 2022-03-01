Клуб немецкой Бундеслиги "Шальке" прекратил сотрудничество с российским "Газпромом"

Об этом сообщается на сайте клуба 28 февраля.

"Газпром" являлся титульным спонсором клуба, с 2007 года логотип российской компании размещался на футболках игроков.

"Совет директоров ФК "Шальке 04" по согласованию наблюдательного совета принял решение о досрочном прекращении партнерства между "Шальке 04" и "Газпромом". Исполнительный и наблюдательный совет ведут переговоры с представителями нынешнего главного спонсора, дальнейшая информация будет объявлена позже, – говорится в сообщении. – Руководство клуба уверено, что в ближайшее время сможет представить нового партнера".

Ранее, 24 февраля, "Шальке 04" принял решение убрать логотип "Газпрома" с футболок клуба, отмечается на сайте немецкого ФК.

28 февраля ФИФА и УЕФА решили исключить все российские команды, сборные и клубы из всех турниров из-за вторжения РФ в Украину.

УЕФА также расторг контракт с "Газпромом", который был главным спонсором организации на протяжении 10 лет.