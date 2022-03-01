Клуб немецкой Бундеслиги "Шальке" прекратил сотрудничество с российским "Газпромом"

Об этом сообщается на сайте клуба 28 февраля.
"Газпром" являлся титульным спонсором клуба, с 2007 года логотип российской компании размещался на футболках игроков.
"Совет директоров ФК "Шальке 04" по согласованию наблюдательного совета принял решение о досрочном прекращении партнерства между "Шальке 04" и "Газпромом". Исполнительный и наблюдательный совет ведут переговоры с представителями нынешнего главного спонсора, дальнейшая информация будет объявлена позже, – говорится в сообщении. – Руководство клуба уверено, что в ближайшее время сможет представить нового партнера".
Ранее, 24 февраля, "Шальке 04" принял решение убрать логотип "Газпрома" с футболок клуба, отмечается на сайте немецкого ФК.
28 февраля ФИФА и УЕФА решили исключить все российские команды, сборные и клубы из всех турниров из-за вторжения РФ в Украину.
УЕФА также расторг контракт с "Газпромом", который был главным спонсором организации на протяжении 10 лет.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.