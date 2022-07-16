Международная федерация бобслея и скелетона отстранила от соревнований российских спортсменов

Запрет участвовать в соревнованиях по бобслею и скелетону будет действовать "до особого распоряжения", отметили в IBSF.
Первый скелетонист Украины Владислав Гераскевич в Instagram благотворительного фонда Гераскевича назвал решение международной федерации победой.
"Россия отстранена от всех соревнований под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона. Это значит, что мы не увидим их на стартах и финишах, в спортзалах и гостиницах. Действительно победа. [...] Россиянам не место среди цивилизованного мира и среди спорта в частности. Спорт – это о поддержке, дружбе и мире. А как уже все знают, россиянам неизвестно, что это такое", – написал он.
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После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов из РФ и Беларуси из всех международных соревнований, не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
На основании решения МОК российских спортсменов не допустили к участию во многих турнирах, в частности по теннису, футболу, хоккею, баскетболу, а их представителям запретили участие в соревнованиях, в частности – по фигурному катанию. Россию также лишили права проведения чемпионатов мира по хоккею и волейболу.
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявлял, что РФ и Беларусь отстранены от участия в 90–95% мировых спортивных соревнований.