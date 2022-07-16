Международная федерация бобслея и скелетона отстранила от соревнований российских спортсменов

Запрет участвовать в соревнованиях по бобслею и скелетону будет действовать "до особого распоряжения", отметили в IBSF.

Первый скелетонист Украины Владислав Гераскевич в Instagram благотворительного фонда Гераскевича назвал решение международной федерации победой.

"Россия отстранена от всех соревнований под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона. Это значит, что мы не увидим их на стартах и финишах, в спортзалах и гостиницах. Действительно победа. [...] Россиянам не место среди цивилизованного мира и среди спорта в частности. Спорт – это о поддержке, дружбе и мире. А как уже все знают, россиянам неизвестно, что это такое", – написал он.