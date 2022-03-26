Слезы, сине-желтые футболки вместо костюмов и стоячие овации. Украинские фигуристы выступили на ЧМ во Франции. Фото, видео

25 марта танцевальные дуэты исполняли ритмический танец. Во время номера Назаровой и Никитина звучали две композиции – вначале "1944" украинской певицы Джамалы, а затем "Ой у лузі червона калина" в исполнении лидера группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка.
Фигуристы выступали не в танцевальных костюмах, а в футболках в цветах украинского флага.
* À VOIR *— Radio-Canada Sports (@RC_Sports) March 25, 2022
Dans des circonstances exceptionnelles, le duo ukrainien composé d'Oleksandra Nazarova et de Maksym Nikitin performance un magnifique programme de danse rythmique.
Un message fort, acclamé par la foule française. * pic.twitter.com/DwK5FzpxlJ
Назарова и Никитин родом из Харькова. По данным Общественного, после окончания зимней Олимпиады они вернулись в родной город, а вскоре началась война. Назаровой удалось выехать из Харькова в начале боевых действий, а Никитин находился в городе под постоянными обстрелами российских войск более трех недель.
Украинская федерация фигурного катания на коньках сообщила, что фигуристы сменили ритм-танец перед самим чемпионатом. В комментарии сайту Golden Skate они сказали, что перед соревнованием смогли добраться до Польши, где готовили танец, и тренировались там "так усердно, как никогда в жизни".
Ukraine's * #OleksandraNazarova amd #MaksymNikitin created a very emotional new RD supporting their country in just 3 days. They trained in * “as hard as never before in their lifes”.#WorldFigure #Montpellier2022 #FigureSkatingoo— Golden Skate (@goldenskate) March 25, 2022
* https://t.co/26mA8MAeVF pic.twitter.com/SK6zM0KiXP
В ассоциации отметили, что украинцы сделали уникальную поддержку, которую сами придумали.
"Для нас очень важно рассказать всему миру, что сейчас происходит в Украине. Конечно, это соревнование, но для нас это нечто большее. Мы видели танки, слышали стрельбу, в моем доме уже нет окон. Это ужасно бежать к укрытию, держа ребенка на руках, я никому не желаю пережить такое", – сказала Назарова.
По словам Никитина, они хотели привлечь внимание к ситуации в Украине и поддержать украинцев.
"Всего шесть дней назад мы были в Украине, я был в Харькове, и все наши семьи до сих пор там. Мы видели, что они (российские оккупанты. – "ГОРДОН") делают, и это отвратительно. Еще месяц назад невозможно было поверить, что кто-то может атаковать другую страну в XXI век", – сказал фигурист.
После выступления спортсмены не могли сдержать слез. Публика несколько минут аплодировала им стоя, у многих зрителей в руках были флаги Украины.
Пара набрала 67,70 баллов, заняв 16-е место. Для того, чтобы продолжить соревнования в произвольной программе, нужно было попасть в топ-20 (всего на чемпионате мира выступала 31 пара). Но Назарова и Никитин решили не продолжать участие в соревнованиях. Никитин сказал пресс-службе федерации фигурного катания, что на подготовку у них было всего три дня, они успели выучить только ритм-танец, на изменение произвольного не хватило времени. Кататься с уже поставленным к этому сезону танцем – на музыку из мюзикла "Мулен Руж!" – они сочли неприемлемым с моральной точки зрения.
Журналист портала Olympics Ник Маккарвел написал в Twitter после выступления пары: "Пожалуй, один из самых эмоциональных номеров, которые я когда-либо видел, – и Александра Назарова и Максим Никитин получают минутные аплодисменты стоя".
Perhaps one of the most emotional skates I’ve ever seen — and Oleksandra Nazarova and Maksym Nikitin * receive a minutes-long standing ovation #WorldFigure pic.twitter.com/ZC10XMwQlX— Nick McCarvel (@NickMcCarvel) March 25, 2022
23 марта на чемпионате выступила еще одна украинская пара – София Голиченко и Артем Даренский.
Они показали короткую программу и квалифицировалась в произвольную, но в итоге отказались от дальнейшего выступления, сообщила пресс-служба федерации фигурного катания.
Голиченко рассказала, что из-за войны они не тренировались после Олимпиады, поэтому недостаточно готовы к выступлению. По словам спортсменов, своим участием в чемпионате мира они хотели показать, "что украинские спортсмены выступают, чтобы бороться, чтобы показать, какие украинцы сильные".
Участие в чемпионате продолжает украинский фигурист Иван Шмуратко. 24 марта он откатал короткую программу под песню французского шансонье Шарля Азнавура Une vie d'amour, с 73,99 баллами занял 22-е место и квалифицировался в произвольную программу.
Видео выступления Шмуратко опубликовало в Twitter Radio-Canada Sports. Он тоже был одет в футболку национальной сборной.
"Я горжусь тем, что я украинец и представляю свою страну на международной арене. Люди в Украине сейчас не думают о спорте, о фигурном катании, о чемпионатах мира, они думают о том, чтобы выжить, защитить себя, свои семьи, свою страну. Со своей стороны я делаю все, чтобы дать людям надежду, чтобы они гордились [своими спортсменами]", – процитировала ассоциация федерации фигурного катания заявление спортсмена.
Его выступление публика тоже встречала овациями.
* À VOIR *— Radio-Canada Sports (@RC_Sports) March 24, 2022
Ivan Shmuratko (@v4no__), de l'Ukraine, reçoit une vague d'amour à Montpellier après son programme court aux Championnats du monde de patinage artistique. *
Une performance inspirante et pleine d'émotions. * pic.twitter.com/KbggJW7PqO
26 марта Шмуратко выйдет на лед с произвольной программой.
Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Монпелье с 21-го по 27 марта. Как сообщается на сайте соревнований, всего в них принимает участие 400 фигуристов.
Из-за вторжения российских войск в Украину российских и белорусских фигуристов отстранили от всех соревнований, поэтому они не принимают участие в чемпионате.
Украину на ЧМ должна была представлять также Анастасия Шаботова – россиянка, в 2019 году получившая украинское гражданство. Но накануне чемпионата она лайнула в Instagram пост российского тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, в котором он поддержал войну России против Украины. В итоге Шаботова снялась с соревнований и ее исключили из сборной Украины.