Слезы, сине-желтые футболки вместо костюмов и стоячие овации. Украинские фигуристы выступили на ЧМ во Франции. Фото, видео

Назарова и Никитин перед чемпионатом полностью изменили номер и выступали под песни Джамалы и Хлывнюка Фото: EPA

25 марта танцевальные дуэты исполняли ритмический танец. Во время номера Назаровой и Никитина звучали две композиции – вначале "1944" украинской певицы Джамалы, а затем "Ой у лузі червона калина" в исполнении лидера группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка.

Фигуристы выступали не в танцевальных костюмах, а в футболках в цветах украинского флага.

* À VOIR *



Dans des circonstances exceptionnelles, le duo ukrainien composé d'Oleksandra Nazarova et de Maksym Nikitin performance un magnifique programme de danse rythmique.



Un message fort, acclamé par la foule française. * pic.twitter.com/DwK5FzpxlJ — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) March 25, 2022

Назарова и Никитин родом из Харькова. По данным Общественного, после окончания зимней Олимпиады они вернулись в родной город, а вскоре началась война. Назаровой удалось выехать из Харькова в начале боевых действий, а Никитин находился в городе под постоянными обстрелами российских войск более трех недель.

Украинская федерация фигурного катания на коньках сообщила, что фигуристы сменили ритм-танец перед самим чемпионатом. В комментарии сайту Golden Skate они сказали, что перед соревнованием смогли добраться до Польши, где готовили танец, и тренировались там "так усердно, как никогда в жизни".

Ukraine's * #OleksandraNazarova amd #MaksymNikitin created a very emotional new RD supporting their country in just 3 days. They trained in * “as hard as never before in their lifes”.#WorldFigure #Montpellier2022 #FigureSkatingoo

* https://t.co/26mA8MAeVF pic.twitter.com/SK6zM0KiXP — Golden Skate (@goldenskate) March 25, 2022

В ассоциации отметили, что украинцы сделали уникальную поддержку, которую сами придумали.

"Для нас очень важно рассказать всему миру, что сейчас происходит в Украине. Конечно, это соревнование, но для нас это нечто большее. Мы видели танки, слышали стрельбу, в моем доме уже нет окон. Это ужасно бежать к укрытию, держа ребенка на руках, я никому не желаю пережить такое", – сказала Назарова.

По словам Никитина, они хотели привлечь внимание к ситуации в Украине и поддержать украинцев.

"Всего шесть дней назад мы были в Украине, я был в Харькове, и все наши семьи до сих пор там. Мы видели, что они (российские оккупанты. – "ГОРДОН") делают, и это отвратительно. Еще месяц назад невозможно было поверить, что кто-то может атаковать другую страну в XXI век", – сказал фигурист.

После выступления спортсмены не могли сдержать слез. Публика несколько минут аплодировала им стоя, у многих зрителей в руках были флаги Украины.

Фото: EPA

Пара набрала 67,70 баллов, заняв 16-е место. Для того, чтобы продолжить соревнования в произвольной программе, нужно было попасть в топ-20 (всего на чемпионате мира выступала 31 пара). Но Назарова и Никитин решили не продолжать участие в соревнованиях. Никитин сказал пресс-службе федерации фигурного катания, что на подготовку у них было всего три дня, они успели выучить только ритм-танец, на изменение произвольного не хватило времени. Кататься с уже поставленным к этому сезону танцем – на музыку из мюзикла "Мулен Руж!" – они сочли неприемлемым с моральной точки зрения.

Журналист портала Olympics Ник Маккарвел написал в Twitter после выступления пары: "Пожалуй, один из самых эмоциональных номеров, которые я когда-либо видел, – и Александра Назарова и Максим Никитин получают минутные аплодисменты стоя".

Perhaps one of the most emotional skates I’ve ever seen — and Oleksandra Nazarova and Maksym Nikitin * receive a minutes-long standing ovation #WorldFigure pic.twitter.com/ZC10XMwQlX — Nick McCarvel (@NickMcCarvel) March 25, 2022

23 марта на чемпионате выступила еще одна украинская пара – София Голиченко и Артем Даренский.

Они показали короткую программу и квалифицировалась в произвольную, но в итоге отказались от дальнейшего выступления, сообщила пресс-служба федерации фигурного катания.

Голиченко рассказала, что из-за войны они не тренировались после Олимпиады, поэтому недостаточно готовы к выступлению. По словам спортсменов, своим участием в чемпионате мира они хотели показать, "что украинские спортсмены выступают, чтобы бороться, чтобы показать, какие украинцы сильные".

Фото: EPA

Участие в чемпионате продолжает украинский фигурист Иван Шмуратко. 24 марта он откатал короткую программу под песню французского шансонье Шарля Азнавура Une vie d'amour, с 73,99 баллами занял 22-е место и квалифицировался в произвольную программу.

Видео выступления Шмуратко опубликовало в Twitter Radio-Canada Sports. Он тоже был одет в футболку национальной сборной.

"Я горжусь тем, что я украинец и представляю свою страну на международной арене. Люди в Украине сейчас не думают о спорте, о фигурном катании, о чемпионатах мира, они думают о том, чтобы выжить, защитить себя, свои семьи, свою страну. Со своей стороны я делаю все, чтобы дать людям надежду, чтобы они гордились [своими спортсменами]", – процитировала ассоциация федерации фигурного катания заявление спортсмена.

Его выступление публика тоже встречала овациями.

* À VOIR *



Ivan Shmuratko (@v4no__), de l'Ukraine, reçoit une vague d'amour à Montpellier après son programme court aux Championnats du monde de patinage artistique. *



Une performance inspirante et pleine d'émotions. * pic.twitter.com/KbggJW7PqO — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) March 24, 2022

26 марта Шмуратко выйдет на лед с произвольной программой.