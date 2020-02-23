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Украинская теннисистка Костюк выиграла турнир в Каире и в одиночном разряде

В финале теннисного турнира в столице Египта Каире украинка Марта Костюк разгромила Алену Большову из Испании со счетом 6:1, 6:0. Накануне Костюк завоевала титул и в парном разряде.

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Костюк вернется в топ-150 рейтинга WTA
Костюк вернется в топ-150 рейтинга WTA
Фото: ЕРА

23 февраля украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу в финале одиночного разряда на турнире ITF в египетском Каире. Об этом сообщает сайт ITF.

Соперницей украинки была третья сеяная на турнире Алена Большова из Испании.

Поединок длился два сета и завершился разгромом испанки, Костюк победила со счетом 6:1, 6:0.

В одиночном разряде на турнире в Каире 17-летняя украинка провела пять поединков и не проиграла ни одного сета.

22 февраля Костюк вместе с россиянкой Камиллой Рахимовой выиграла финал парного разряда.

"Большой теннис Украины" (БТУ) отмечает, что победа в Каире в одиночном разряде стала для Костюк третьей в профессиональной карьере, два предыдущих были в венгерском Дунакеси (в 2017 году) и в австралийском Берни (в 2018 году).

В рейтинге WTA 17-летняя Костюк занимает 168-ю строчку. БТУ отмечает, что после турнира в Каире украинка вернется в топ-150.

Теги: Египет, теннис, Каир, Марта Костюк, ITF
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