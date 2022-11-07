В плей-офф Лиги конференций УЕФА "Днепр-1" сыграет с "обидчиком" своим и киевского "Динамо"

Стыковые матчи запланированы на февраль 2023 года Фото: ЕРА

Клубам, которые заняли вторые места в группах на осенней стадии Лиги конференций – в их числе "Днепр-1" из Украины – определились соперники из числа команд, завершивших групповой этап Лиги Европы на третьих местах.

"Днепру-1" предстоит сыграть против кипрского АЕК (Ларнака). Это команда, которая играла в одной группе с киевским "Динамо" и обошла его, сыграв 1:0 и 3:3.

Именно АЕК "Днепр-1" проиграл в Лиге Европы, вследствие чего клуб из Днепра перешел в Лигу конференций.

Другие пары стыкового этапа:

"Карабах" (Азербайджан) – "Гент" (Бельгия);

"Трабзонспор" (Турция) – "Базель" (Швейцария);

"Лацио" (Италия) – ЧФР (Румыния);

"Буде-Глимт" (Норвегия) – "Лех" (Польша);

"Брага" (Португалия) – "Фиорентина" (Италия);

"Шериф" (Молдова) – "Партизан" (Сербия);

"Лудогорец" (Болгария) – "Андерлехт" (Бельгия).

Поединки состоятся 16-го и 23 февраля 2023 года.

Победители этих пар по результатам двухматчевой дуэли выйдут в 1/8 финала, где сыграют с победителями групп Лиги конференций.