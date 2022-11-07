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В плей-офф Лиги конференций УЕФА "Днепр-1" сыграет с "обидчиком" своим и киевского "Динамо"

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Стыковые матчи запланированы на февраль 2023 года
Стыковые матчи запланированы на февраль 2023 года
Фото: ЕРА

7 октября в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка следующего этапа розыгрыша футбольной Лиги конференций. Ее результаты опубликовал сайт УЕФА.

Клубам, которые заняли вторые места в группах на осенней стадии Лиги конференций – в их числе "Днепр-1" из Украины – определились соперники из числа команд, завершивших групповой этап Лиги Европы на третьих местах.

"Днепру-1" предстоит сыграть против кипрского АЕК (Ларнака). Это команда, которая играла в одной группе с киевским "Динамо" и обошла его, сыграв 1:0 и 3:3.

Именно АЕК "Днепр-1" проиграл в Лиге Европы, вследствие чего клуб из Днепра перешел в Лигу конференций.

Другие пары стыкового этапа:

  • "Карабах" (Азербайджан) – "Гент" (Бельгия);
  • "Трабзонспор" (Турция) – "Базель" (Швейцария);
  • "Лацио" (Италия) – ЧФР (Румыния);
  • "Буде-Глимт" (Норвегия) – "Лех" (Польша);
  • "Брага" (Португалия) – "Фиорентина" (Италия);
  • "Шериф" (Молдова) – "Партизан" (Сербия);
  • "Лудогорец" (Болгария) – "Андерлехт" (Бельгия).

Поединки состоятся 16-го и 23 февраля 2023 года.

Победители этих пар по результатам двухматчевой дуэли выйдут в 1/8 финала, где сыграют с победителями групп Лиги конференций.

Контекст:

Для "Днепра-1" это первый в истории сезон в еврокубках.

Он попал в Лигу конференций после вылета из Лиги Европы, там украинский клуб проиграл кипрскому клубу АЕК из Ларнаки, после чего АЕК попал в одну группу с киевским "Динамо" в Лиге Европы.

Финал Лиги конференций УЕФА сезона 2022/2023 состоится 7 июня 2023 года в Праге.

Лигу конференций сезона 2021/2022 выиграла римская "Рома" (Италия).

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: футбол, Кипр, Швейцария, УЕФА, плей-офф, жеребьевка, АЕК, Лига конференций
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