В плей-офф Лиги конференций УЕФА "Днепр-1" сыграет с "обидчиком" своим и киевского "Динамо"

Клубам, которые заняли вторые места в группах на осенней стадии Лиги конференций – в их числе "Днепр-1" из Украины – определились соперники из числа команд, завершивших групповой этап Лиги Европы на третьих местах.
"Днепру-1" предстоит сыграть против кипрского АЕК (Ларнака). Это команда, которая играла в одной группе с киевским "Динамо" и обошла его, сыграв 1:0 и 3:3.
Именно АЕК "Днепр-1" проиграл в Лиге Европы, вследствие чего клуб из Днепра перешел в Лигу конференций.
Другие пары стыкового этапа:
Поединки состоятся 16-го и 23 февраля 2023 года.
Победители этих пар по результатам двухматчевой дуэли выйдут в 1/8 финала, где сыграют с победителями групп Лиги конференций.
Для "Днепра-1" это первый в истории сезон в еврокубках.
Он попал в Лигу конференций после вылета из Лиги Европы, там украинский клуб проиграл кипрскому клубу АЕК из Ларнаки, после чего АЕК попал в одну группу с киевским "Динамо" в Лиге Европы.
Финал Лиги конференций УЕФА сезона 2022/2023 состоится 7 июня 2023 года в Праге.
Лигу конференций сезона 2021/2022 выиграла римская "Рома" (Италия).