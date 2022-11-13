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ВОЙНА В УКРАИНЕ

12 ноября оккупанты нанесли по Украине четыре ракетных и 16 авиаударов – Генштаб ВСУ

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Россия обстреливает территорию Украины ракетами с 24 февраля
Россия обстреливает территорию Украины ракетами с 24 февраля
Фото: EPA

За сутки 12 ноября россияне нанесли по Украине четыре ракетных и 16 авиаударов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 13 ноября.

Также оккупанты совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Ударам подверглись более 20 населенных пунктов Запорожской, Черкасской, Харьковской и Донецкой областей", – говорится в сообщении.

Из танков, артиллерии и минометов войска РФ обстреливали районы населенных пунктов на слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и таврийском направлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного удара ракетами по украинским военным объектам и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что Россия использовала в Украине все виды своего ракетного вооружения.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

У россиян осталось 43% ракет типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК", около 45% ракет Х-101 и Х-555 и всего 13% ракет "Искандер", притом что 30% считается неприкосновенным запасом, заявлял в конце октября начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.

10 ноября в Воздушных силах ВСУ предупредили, что оккупанты, вероятно, накапливают ракеты для нового массированного удара.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, РСЗО, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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