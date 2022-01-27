26 января боевики на Донбассе перемирие не нарушали – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается с 2014 года Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"За прошедшие сутки, 26 января, и на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что "военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

25 января боевики на Донбассе пять раз нарушали перемирие.