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ВОЙНА В УКРАИНЕ

26 января боевики на Донбассе перемирие не нарушали – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Война на Донбассе продолжается с 2014 года
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В среду, 26 января, боевики на Донбассе ни разу не нарушили договоренности о прекращении огня, проинформировал в Facebook утром 27 января пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"За прошедшие сутки, 26 января, и на 7.00 текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – говорится в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что "военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации".

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/300998885388762

25 января боевики на Донбассе пять раз нарушали перемирие.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. "Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей", – подчеркивалось в сообщении ОП.

27 июля 2020 года на Донбассе вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Теги: Донбасс, оккупация, боевики, перемирие, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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