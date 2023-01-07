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ВОЙНА В УКРАИНЕ

77% украинцев считают, что политическое и военное руководство Украины действуют как одна команда, чтобы победить в войне против РФ – опрос

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Большинство украинцев считают, что политическое и военное руководство слаженно работают на победу Украины
Большинство украинцев считают, что политическое и военное руководство слаженно работают на победу Украины
Фото: depositphotos.com

Большинство украинцев считают, что политическое и военное руководство Украины действуют как одна команда, чтобы победить в войне против РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, опубликованные 6 января.

По мнению 77% граждан, между президентом, правительством и командованием ВСУ нет конфликтов и они действуют слаженно.

В то же время 10% опрошенных думают, что между политическим и военным руководством страны есть серьезные конфликты и каждая из сторон преследует свои цели.

Еще 13% респондентов затруднились с ответом.

Социологи отмечают, что в ходе сентябрьского опроса 71% украинцев ответил, что не верит в такой конфликт. 14% опрошенных предполагали, что разногласия на высшем уровнем имеют место.

Опрос проводился с 4-го по 27 декабря среди украинцев старше 18 лет во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий. Всего опрошено 2005 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Граждан, выехавших за границу после 24 февраля, не опрашивали. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Последние несколько недель оккупанты атаковали преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, соцопрос, ВСУ, украинцы, война России против Украины, КМИС
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