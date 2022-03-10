97% украинцев не собираются уезжать из Украины – опрос

Как отмечают социологи, количество граждан, которые решили остаться в своей стране, практически одинаково во всех регионах Украины.
В то же время выехать в другие страны хотят 2% опрошенных.
Еще 1% респондентов затруднился с ответом.
Опрос проводился 8–9 марта среди граждан от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1200 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,8%.
Война России против Украины. Главное
8 марта в ООН сообщили, что из Украины с начала полномасштабной войны выехали 2 млн человек.