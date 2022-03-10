97% украинцев не собираются уезжать из Украины – опрос

Выехать из Украины в другие страны хотят 2% опрошенных Фото: ЕРА

Как отмечают социологи, количество граждан, которые решили остаться в своей стране, практически одинаково во всех регионах Украины.

В то же время выехать в другие страны хотят 2% опрошенных.

Еще 1% респондентов затруднился с ответом.

Опрос проводился 8–9 марта среди граждан от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1200 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,8%.

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