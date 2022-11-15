"Африканцы не должны умирать за больные имперские амбиции Путина". В МИД Украины обратились к африканским государствам

Николенко подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин отправляет заключенных в России африканских граждан на фронт, в результате чего погиб бывший студент из Замбии.
"Мы призываем Африканский союз и все африканские государства потребовать, чтобы Россия прекратила насильно вербовать граждан. Африканцы не должны умирать за больные имперские амбиции Путина", – написал Николенко.
Putin is sending African citizens imprisoned in Russia to the war in Ukraine. A former Zambian student was killed. We call on African Union and all African states to demand that Russia stop press ganging their nationals. Africans shouldn’t die for Putin’s sick imperial ambitions. pic.twitter.com/CopTP6OEy1— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 15, 2022
По данным украинской разведки и российских правозащитников, заключенных российских колоний вербует для войны против Украины российская частная военная компания (ЧВК) "Вагнер".
По информации правозащитников, ЧВК наняла уже больше 20 тыс. заключенных.
4 ноября российский The Insider со ссылкой на Украинский центр изучения и противодействия гибридным угрозам и собственные данные сообщил, что за два месяца в Украине погибло более 500 российских заключенных, которых наняли воевать представители ЧВК "Вагнер".
По данным СМИ, как минимум с конца сентября вербовку заключенных для войны в Украине начало и минобороны России.