"Африканцы не должны умирать за больные имперские амбиции Путина". В МИД Украины обратились к африканским государствам

МИД призвал все африканские государства потребовать, чтобы Россия прекратила насильно вербовать их граждан Фото: depositphotos.com

Николенко подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин отправляет заключенных в России африканских граждан на фронт, в результате чего погиб бывший студент из Замбии.

"Мы призываем Африканский союз и все африканские государства потребовать, чтобы Россия прекратила насильно вербовать граждан. Африканцы не должны умирать за больные имперские амбиции Путина", – написал Николенко.

Putin is sending African citizens imprisoned in Russia to the war in Ukraine. A former Zambian student was killed. We call on African Union and all African states to demand that Russia stop press ganging their nationals. Africans shouldn’t die for Putin’s sick imperial ambitions. pic.twitter.com/CopTP6OEy1 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) November 15, 2022