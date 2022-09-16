Арахамия заявил, что идею создания "фонда покаяния" для бизнесменов РФ предлагали международные партнеры

По словам Арахамии, международные партнеры Украины предложили рассмотреть идею с созданием "фонда покаяния", однако в этом вопросе нужна модель, которая будет утверждена на уровне всех стран-партнеров.
"Я к этой идее отношусь неоднозначно. Может быть, она может работать с бизнесменами, имеющими гражданство РФ, но весь бизнес находится в других странах. Фактически от санкций страдает не российский бюджет, а к примеру, британский. Если при этом такой бизнесмен готов отдать на восстановление Украины определенную сумму, я отношусь к этому толерантно", – заявил он.
При этом если речь идет о бизнесменах, уплачивающих налоги в России и тем самым финансирующих войну в Украине, то по словам Арахамии, он против этой идеи.
В июне руководитель НАПК Александр Новиков рассказал, что у Офиса президента была идея создать так называемый фонд покаяния для российских бизнесменов. Чтобы попасть в него, нужно было публично признать агрессию России и уплатить определенный взнос на восстановление Украины.