Арестович: Ситуация на фронте для нас аховая

"Поскольку мы если не совсем потеряли, то существенно ограничили свои возможности по поражению оперативных тылов российской армии – давление на фронте будет расти с каждым днем. А поскольку нам неоткуда пополниться, то наши возможности бороться с этим давлением будут снижаться. Ситуация на фронте для нас аховая", – сказал Арестович.

Он призвал западных союзников предоставить Украине реактивные системы залпового огня (MLRS).

"Нас выносят дальнобойными средствами, и нам пока нечего противопоставить противнику особо, кроме мужества украинских солдат. Но поскольку это высокотехнологичная, современная война, то на одном мужестве далеко не уедешь. Хотя мы пока едем и будем ехать. Мы даже в контратаки ходим. Мы своей артиллерией наносим удары. Она у нас есть, она у нас действует, в том числе и на направлении главного удара… Возникает вопрос к Западу: вы хотите, чтобы мы выигрывали?" – подчеркнул Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)