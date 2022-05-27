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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович: Ситуация на фронте для нас аховая

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Арестович призвал западных союзников предоставить Украине реактивные системы залпового огня
Арестович призвал западных союзников предоставить Украине реактивные системы залпового огня
Фото: ЕРА

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 26 мая в ходе беседы с российским правозащитником и блогером Марком Фейгиным, которая транслировалась в YouTube, заявил об усложнении ситуации на фронте.

"Поскольку мы если не совсем потеряли, то существенно ограничили свои возможности по поражению оперативных тылов российской армии – давление на фронте будет расти с каждым днем. А поскольку нам неоткуда пополниться, то наши возможности бороться с этим давлением будут снижаться. Ситуация на фронте для нас аховая", – сказал Арестович.

Он призвал западных союзников предоставить Украине реактивные системы залпового огня (MLRS).

"Нас выносят дальнобойными средствами, и нам пока нечего противопоставить противнику особо, кроме мужества украинских солдат. Но поскольку это высокотехнологичная, современная война, то на одном мужестве далеко не уедешь. Хотя мы пока едем и будем ехать. Мы даже в контратаки ходим. Мы своей артиллерией наносим удары. Она у нас есть, она у нас действует, в том числе и на направлении главного удара… Возникает вопрос к Западу: вы хотите, чтобы мы выигрывали?" – подчеркнул Арестович.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный проинформировал председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. "Поэтому вопрос предоставления Украине РСЗО M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален", – отметил Залужный.

18 мая издание Politico написало со ссылкой на свои источники, что, несмотря на многократные просьбы Киева, США не поставляют Украине РСЗО, так как опасаются, что Вооруженные силы Украины ударят американскими ракетами по территории РФ и это что может затянуть конфликт.

Американские власти посчитали более эффективным отправлять в Украину 155-миллиметровые гаубицы M777 вместо РСЗО, рассказал собеседник Politico из администрации президента США. По данным издания, РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS были в числе первых запросов от Украины, в Киеве неоднократно обращались напрямую к США об их поставках.

Максимальная дальность стрельбы M270, произведенной для армии США в 1983 году, в зависимости от боеприпасов составляет до 160 км, а M142 HIMARS – до 300 км.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что после второго заседания 23 мая контактной группы по Украине ВСУ получат MLRS.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, американские РСЗО MLRS могут помочь Украине отбить наступление РФ, а также предотвратить глобальный продовольственный кризис.

Кулеба также отмечал, что если Украина получит американские РСЗО и будет иметь достаточно тяжелого вооружения, то сможет освободить от российских оккупантов Херсон.

Теги: Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, вооружение, РСЗО, Алексей Арестович, наступление, война России против Украины
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