Армия РФ создает условия для контролируемого отхода на левый берег Днепра в Херсонской области – ISW

Военные аналитики предполагают, что таким образом подразделения армии РФ пытаются избежать прорыва украинских войск с правого берега Днепра.

"Российским войскам, вероятно, придется отойти с боями, чтобы не дать украинским силам преследовать их на левом берегу", – говорится в отчете ISW.

В институте отмечают, что оперативное командование "Юг" скорректировало информацию от 3 ноября по поводу разрушений гражданских катеров и пристаней на Днепре.

"Уточненные данные говорят о том, что захватчики готовят оборонные позиции на левом берегу. Это свидетельствует о том, что они устраняют возможности для ВСУ преследовать их через реку во время или после ухода", – считают эксперты института .