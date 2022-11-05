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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Армия РФ создает условия для контролируемого отхода на левый берег Днепра в Херсонской области – ISW

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Подразделения оккупантов готовят оборонные позиции
Подразделения оккупантов готовят оборонные позиции
Фото: ЕРА

Российские войска создают условия для контролируемого отхода на северо-западе Херсонской области. Об этом в анализе оперативной ситуации 4 ноября сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

Военные аналитики предполагают, что таким образом подразделения армии РФ пытаются избежать прорыва украинских войск с правого берега Днепра.

"Российским войскам, вероятно, придется отойти с боями, чтобы не дать украинским силам преследовать их на левом берегу", – говорится в отчете ISW.

В институте отмечают, что оперативное командование "Юг" скорректировало информацию от 3 ноября по поводу разрушений гражданских катеров и пристаней на Днепре.

"Уточненные данные говорят о том, что захватчики готовят оборонные позиции на левом берегу. Это свидетельствует о том, что они устраняют возможности для ВСУ преследовать их через реку во время или после ухода", – считают эксперты института .

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия на востоке и юге страны, в том числе в Херсонской области. 

В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.

25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.

Теги: Херсонская область, Днепр, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, ISW
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