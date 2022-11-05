Армия РФ создает условия для контролируемого отхода на левый берег Днепра в Херсонской области – ISW

Военные аналитики предполагают, что таким образом подразделения армии РФ пытаются избежать прорыва украинских войск с правого берега Днепра.
"Российским войскам, вероятно, придется отойти с боями, чтобы не дать украинским силам преследовать их на левом берегу", – говорится в отчете ISW.
В институте отмечают, что оперативное командование "Юг" скорректировало информацию от 3 ноября по поводу разрушений гражданских катеров и пристаней на Днепре.
"Уточненные данные говорят о том, что захватчики готовят оборонные позиции на левом берегу. Это свидетельствует о том, что они устраняют возможности для ВСУ преследовать их через реку во время или после ухода", – считают эксперты института .
В конце августа ВСУ начали наступательные действия на востоке и юге страны, в том числе в Херсонской области.
В Херсонском облсовете заявляли, что российские оккупанты начали убегать из Херсона. Однако начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов сообщил, что на самом деле оккупанты проводят информационную операцию, а сами готовят город к обороне.
25 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты обустраивают оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области, перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных граждан.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью Fox News, которое вышло 25 октября, что из-за ухудшения погодных условий продвижение ВСУ на юге замедлилось.