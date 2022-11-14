Армию России нельзя недооценивать, она готова нести большие потери и быть жестокой – генсек НАТО

По его словам, на фоне успехов Вооруженных сил Украины в Херсоне нельзя считать, что у Москвы закончились силы.

"Мы не должны ошибаться, недооценивая Россию. Вооруженные силы РФ сохраняют значительные возможности, а также большое количество войск. И она продемонстрировала готовность нести значительные потери, также проявляя крайнюю жестокость. Мы все видели ужасающие сцены с освобожденных территорий Украины, а также неизбирательные атаки на гражданское население и объекты критической инфраструктуры. Ближайшие месяцы будут трудными. Цель [президента России Владимира] Путина – оставить Украину холодной и темной этой зимой", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что Киев сам должен решить, когда и как он хочет вести переговоры с Россией о прекращении войны. Задачей стран – участниц блока и Европейского союза остается выполнение всех планов поддержки Украины.

"То, что происходит за столом, коренным образом связано с ситуацией на поле боя. И то, что мы должны сделать, – так это помочь Украине и укрепить ее позиции, чтобы на каком-то этапе были переговоры, в которых Украина преобладала бы как независимое суверенное государство в Европе", – добавил он.