Армию России нельзя недооценивать, она готова нести большие потери и быть жестокой – генсек НАТО

По его словам, на фоне успехов Вооруженных сил Украины в Херсоне нельзя считать, что у Москвы закончились силы.
"Мы не должны ошибаться, недооценивая Россию. Вооруженные силы РФ сохраняют значительные возможности, а также большое количество войск. И она продемонстрировала готовность нести значительные потери, также проявляя крайнюю жестокость. Мы все видели ужасающие сцены с освобожденных территорий Украины, а также неизбирательные атаки на гражданское население и объекты критической инфраструктуры. Ближайшие месяцы будут трудными. Цель [президента России Владимира] Путина – оставить Украину холодной и темной этой зимой", – сказал Столтенберг.
Генсек НАТО подчеркнул, что Киев сам должен решить, когда и как он хочет вести переговоры с Россией о прекращении войны. Задачей стран – участниц блока и Европейского союза остается выполнение всех планов поддержки Украины.
"То, что происходит за столом, коренным образом связано с ситуацией на поле боя. И то, что мы должны сделать, – так это помочь Украине и укрепить ее позиции, чтобы на каком-то этапе были переговоры, в которых Украина преобладала бы как независимое суверенное государство в Европе", – добавил он.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон.
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 8 ноября в Украине уже погибло около 81 370 оккупантов.