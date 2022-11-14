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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Армию России нельзя недооценивать, она готова нести большие потери и быть жестокой – генсек НАТО

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Столтенберг: Цель Путина оставить Украину холодной и темной этой зимой
Столтенберг: Цель Путина – оставить Украину холодной и темной этой зимой
Фото: ЕРА

Украина должна сама решить, какие условия приемлемы для переговоров, чтобы положить конец войне с Россией. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 14 ноября на пресс-конференции в Гааге (Нидерланды), которая транслировалась пресс-службой Альянса в YouTube.

По его словам, на фоне успехов Вооруженных сил Украины в Херсоне нельзя считать, что у Москвы закончились силы.

"Мы не должны ошибаться, недооценивая Россию. Вооруженные силы РФ сохраняют значительные возможности, а также большое количество войск. И она продемонстрировала готовность нести значительные потери, также проявляя крайнюю жестокость. Мы все видели ужасающие сцены с освобожденных территорий Украины, а также неизбирательные атаки на гражданское население и объекты критической инфраструктуры. Ближайшие месяцы будут трудными. Цель [президента России Владимира] Путина – оставить Украину холодной и темной этой зимой", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что Киев сам должен решить, когда и как он хочет вести переговоры с Россией о прекращении войны. Задачей стран – участниц блока и Европейского союза остается выполнение всех планов поддержки Украины.

"То, что происходит за столом, коренным образом связано с ситуацией на поле боя. И то, что мы должны сделать, – так это помочь Украине и укрепить ее позиции, чтобы на каком-то этапе были переговоры, в которых Украина преобладала бы как независимое суверенное государство в Европе", – добавил он.

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 8 ноября в Украине уже погибло около 81 370 оккупантов.

Теги: Россия, НАТО, Нидерланды, Йенс Столтенберг, переговоры, Гаага, армия РФ, война России против Украины
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