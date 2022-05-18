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Украинская артиллерия уничтожила командный пункт бригады Черноморского флота РФ, ликвидированы три российских офицера – ВСУ

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По данным ВСУ, в результате удара украинской артиллерии ранены 14 российских офицеров
По данным ВСУ, в результате удара украинской артиллерии ранены 14 российских офицеров
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Артиллеристы Вооруженных сил Украины уничтожили командный пункт бригады Черноморского флота РФ. Об этом 18 мая в Telegram сообщил Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

По предварительной информации, в результате артиллерийского удара уничтожен командный пункт 810-й отдельной бригады морской пехоты, которая дислоцируется в воинской части №13140 в оккупированном Севастополе.

Украинские военные ликвидировали трех и ранили 14 российских офицеров командного состава бригады. Среди них:

  • врио командира 810-й бригады полковник Ян Суханов – тяжелораненый;
  • врио командира 382-го отдельного батальона майор Леонид Смирнов – тяжелораненый;
  • начальник связи 810-й бригады капитан Андрей Бушмин – тяжелораненый;
  • командир 542-го десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков – тяжелораненый;
  • командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи капитан Виктор Ершов – тяжелораненый (оторвана рука).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава армии РФ в полномасштабной войне против Украины достигли около 28,3 тыс. человек. Также уничтожены 13 кораблей и катеров российских оккупантов, в том числе флагман Черноморского флота – крейсер "Москва".

Теги: Россия, Украина, Севастополь, ВСУ, война России против Украины
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