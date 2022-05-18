Украинская артиллерия уничтожила командный пункт бригады Черноморского флота РФ, ликвидированы три российских офицера – ВСУ

По предварительной информации, в результате артиллерийского удара уничтожен командный пункт 810-й отдельной бригады морской пехоты, которая дислоцируется в воинской части №13140 в оккупированном Севастополе.

Украинские военные ликвидировали трех и ранили 14 российских офицеров командного состава бригады. Среди них:

врио командира 810-й бригады полковник Ян Суханов – тяжелораненый;

врио командира 382-го отдельного батальона майор Леонид Смирнов – тяжелораненый;

начальник связи 810-й бригады капитан Андрей Бушмин – тяжелораненый;

командир 542-го десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков – тяжелораненый;

командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи капитан Виктор Ершов – тяжелораненый (оторвана рука).

Война России против Украины. Главное (обновляется)