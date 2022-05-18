Украинская артиллерия уничтожила командный пункт бригады Черноморского флота РФ, ликвидированы три российских офицера – ВСУ

По предварительной информации, в результате артиллерийского удара уничтожен командный пункт 810-й отдельной бригады морской пехоты, которая дислоцируется в воинской части №13140 в оккупированном Севастополе.
Украинские военные ликвидировали трех и ранили 14 российских офицеров командного состава бригады. Среди них:
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава армии РФ в полномасштабной войне против Украины достигли около 28,3 тыс. человек. Также уничтожены 13 кораблей и катеров российских оккупантов, в том числе флагман Черноморского флота – крейсер "Москва".