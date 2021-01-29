Асеев о передаче Медведчуку заложников из ОРДЛО: Фактически это работорговля

По данным бывшего заложника боевиков "ДНР", журналиста Станислава Асеева, среди пленников, которых боевики могут выдать при посредничестве нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, есть две женщины. У обеих, по данным Асеева, проблемы со здоровьем, одна из них в критическом состоянии.

Асеев: Когда возникают проблемы с теми, кто сегодня-завтра может умереть в застенках, боевики выдают себя за великих гуманистов. Хотя сами же довели этих женщин до такого состояния Фото: Станислав Асеев / Facebook

Бывший заложник боевиков "ДНР", журналист Станислав Асеев в интервью "Фактам" заявил, что две женщины из числа пленников, которых оккупанты могут передать Украине из ОРДЛО, хорошо ему известны.

"Одна проходила по моему "уголовному делу". Это врач Наталья Стеценко. Ее арестовали за то, что общалась со мной в Facebook. Сначала я думал, что ее арестовали буквально в течение нескольких недель после того, как [боевики] получили доступ к моему аккаунту, но только теперь понял, что почему-то ждали два года. Она присутствовала на так называемом суде в качестве некого свидетеля. Якобы я как агент украинских спецслужб завербовал ее, а она в свою очередь, по их легенде, тоже передавала какую-то информацию. В общем, абсурд", – рассказал Асеев.

По его данным, у Стеценко серьезные проблемы со здоровьем. "Ей нужна операция на позвоночнике, она в критическом состоянии", – подчеркнул журналист.

Асеев рассказал, что со второй женщиной он лично не знаком. Ее зовут Светлана Довгаль, говорит экс-пленник.

"Знал, что она была в [тюрьме боевиков] "Изоляция". Как-то в нашу камеру попал парень, пробывший несколько недель в карцере, где находилась и Светлана. Он рассказывал, что ее, полуживую после жестоких пыток, буквально затаскивали в этот карцер. Так что наверняка и у нее тоже огромные проблемы со здоровьем", – сообщил Асеев.

Он подчеркнул, что лечить оккупанты пленников не будут.

"Может, в том числе поэтому от них удобнее было бы избавиться. Им не нужны трупы, но нужны политические дивиденды. К тому же во всей этой истории фигурирует [нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кум президента РФ Владимира Путина Виктор] Медведчук – они готовы передать людей только ему. Фактически это работорговля. Ведь пленных официально нам не отдают. Зато когда возникают проблемы с теми, кто сегодня-завтра может умереть в застенках, выдают себя за великих гуманистов. Хотя сами же довели этих женщин до такого состояния", – добавил Асеев.

16 января представители боевиков "ЛНР" и "ДНР" Владислав Дейнего и Наталья Никанорова заявили о готовности оккупантов "в одностороннем порядке" передать Украине группу удерживаемых лиц. Посредником они назвали Медведчука. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, первый президент страны Леонид Кравчук сообщил, что у Медведчука нет таких полномочий.

20 января украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в ближайшие дни боевики передадут "через посредника" девять незаконно удерживаемых лиц.

В МИД Украины подчеркнули, что этот шаг "является ударом по нормандскому формату и трехсторонней контактной группе" и нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов. Украинская делегация в ТКГ заявила, что РФ и Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах.

Позднее стало известно, что один из возможных маршрутов передачи пленных – через Ростов-на-Дону и Минск, откуда их должен забрать Медведчук. Денисова отметила, что информация о передаче пленных и их количестве "постоянно меняется".

Эта передача пленных до сих пор не состоялась. Процесс обмена заблокирован, боевики "начинают торговать живыми людьми", подчеркнул Кравчук.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. По данным Денисовой, боевики на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжают незаконно удерживать 267 украинцев.