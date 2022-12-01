Азовец Дутчак: 24 февраля мы добирались в Мариуполь на разбитой "Ниве". Колонна азовская уже ушла, мы были единственной машиной, которая ехала в город, – колонны местных жителей из него убегали

По словам Дутчака, в день полномасштабного вторжения РФ из Мариуполя выехало большое количество машин с местными жителями Фото: ЕРА

"Ехали в Мариуполь, и в сторону Бердянска ехали колонны беженцев, машины ехали. Население спасалось бегством. И ты как-то чувствуешь тревогу, потому что мы едем на разбитой трофейной "Ниве" и это единственная машина, которая едет в Мариуполь. Потому что уже колонна азовская ушла очень быстро. И мы едем – за нами никого, перед нами никого. А навстречу едут просто колонны местных жителей. И ты чувствуешь напряжение такое, как будто воздух можно резать ножом", – подчеркнул Дутчак.

По его словам, в это время у него постоянно звонил телефон.

"И когда берешь трубку, там включается автоответчик. С российских номеров звонки были, и там такие фразы шли: "Не волнуйтесь, все будет хорошо. Запаситесь водой, найдите безопасное место. И готовьтесь к тому, что жизнь ваша изменится". И так постоянно, постоянно был занят мой телефон. Очевидно, коль он был как телефон контакта с местным населением, его просто заблокировали таким образом", – отметил Дутчак.

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