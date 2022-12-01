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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Азовец Дутчак: 24 февраля мы добирались в Мариуполь на разбитой "Ниве". Колонна азовская уже ушла, мы были единственной машиной, которая ехала в город, – колонны местных жителей из него убегали

 
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По словам Дутчака, в день полномасштабного вторжения РФ из Мариуполя выехало большое количество машин с местными жителями
По словам Дутчака, в день полномасштабного вторжения РФ из Мариуполя выехало большое количество машин с местными жителями
Фото: ЕРА

В день полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля, поток машин был только в направлении из Мариуполя Донецкой области, в город практически никто не ехал. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал военнослужащий отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" сержант Владислав Дутчак (позывной Доцент).

"Ехали в Мариуполь, и в сторону Бердянска ехали колонны беженцев, машины ехали. Население спасалось бегством. И ты как-то чувствуешь тревогу, потому что мы едем на разбитой трофейной "Ниве" и это единственная машина, которая едет в Мариуполь. Потому что уже колонна азовская ушла очень быстро. И мы едем – за нами никого, перед нами никого. А навстречу едут просто колонны местных жителей. И ты чувствуешь напряжение такое, как будто воздух можно резать ножом", – подчеркнул Дутчак.

По его словам, в это время у него постоянно звонил телефон.

"И когда берешь трубку, там включается автоответчик. С российских номеров звонки были, и там такие фразы шли: "Не волнуйтесь, все будет хорошо. Запаситесь водой, найдите безопасное место. И готовьтесь к тому, что жизнь ваша изменится". И так постоянно, постоянно был занят мой телефон. Очевидно, коль он был как телефон контакта с местным населением, его просто заблокировали таким образом", – отметил Дутчак.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Оборона Мариуполя продолжалась с февраля по май. На заводе "Азовсталь" до середины мая находились украинские защитники – бойцы  Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. К тому моменту оккупанты захватили почти всю территорию Мариуполя и регулярно штурмовали "Азовсталь", обстреливали предприятие и сбрасывали на него авиабомбы

16 мая президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщили, что с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. По состоянию на конец октября, по информации начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича (Тавра), в плену находилось около 2 тыс. защитников Мариуполя, в том числе 700 азовцев

Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена, среди них – пятеро руководителей гарнизона. По условиям обмена, руководители гарнизона должны оставаться в Турции до конца войны

Дутчака оккупанты удерживали четыре месяца, он был освобожден в сентябре. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Мариуполь, эвакуация, ВСУ, Оборона Мариуполя, обстрелы, война России против Украины, Владислав Дутчак
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