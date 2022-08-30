"Без хлорки никак. Если просто лить бетон на трупы, вонь пробивается даже через толстый слой". Невзоров рассказал о письмах российских строителей из Мариуполя

Невзоров рассказал, что ему из Мариуполя пишут старые приятели из "прошлой питерской жизни" публициста. По его словам, это строители, которые "ломанулись в Мариуполь на распилку огромных бюджетов "восстановления".
"Пишут: "Неделю кукуем, сидим сложа лапки, эти тупари не везут хлорку. Без хлорки никак. Где большие скопления трупов (театр), там надо хлорку и только потом бетон, если просто лить бетон на трупы, вонь как-то пробивается даже через толстый слой бетона. Когда находим скопления, велят шум не поднимать, трупы не вытаскивать, а тихо бетонировать", – процитировал публицист сообщения питерских строителей.
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.
По разным оценкам, в городе погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко высказывал мнение, что погибших могло быть и более 50 тыс., но "посчитать невозможно".
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. 26 июля Андрющенко писал, что в Приморском районе Мариуполя оккупанты строят "сборные бетонные курятники" под видом многоэтажек
Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".