"Без хлорки никак. Если просто лить бетон на трупы, вонь пробивается даже через толстый слой". Невзоров рассказал о письмах российских строителей из Мариуполя

В Мариуполе оккупанты возводят дома там, где массово погибли и захоронены украинцы, следует из поста Невзорова Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

Невзоров рассказал, что ему из Мариуполя пишут старые приятели из "прошлой питерской жизни" публициста. По его словам, это строители, которые "ломанулись в Мариуполь на распилку огромных бюджетов "восстановления".

"Пишут: "Неделю кукуем, сидим сложа лапки, эти тупари не везут хлорку. Без хлорки никак. Где большие скопления трупов (театр), там надо хлорку и только потом бетон, если просто лить бетон на трупы, вонь как-то пробивается даже через толстый слой бетона. Когда находим скопления, велят шум не поднимать, трупы не вытаскивать, а тихо бетонировать", – процитировал публицист сообщения питерских строителей.



