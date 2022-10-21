Без сирен и атак оккупантов. В Днепропетровской области впервые за 3,5 месяца ночь прошла спокойно

Однако, по словам главы ОВА, расслабляться еще не время.

"Имеем дело с террористами. Звучит сигнал тревоги – укрывайтесь в безопасных местах. Будьте бдительны. Берегите себя!" – написал он.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от временно оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

19 октября Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области всю ночь находились под обстрелом, была серьезно повреждена энергетическая инфраструктура.

20 октября российские оккупанты нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе. По словам Резниченко, есть серьезные разрушения.