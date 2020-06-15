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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики пятые сутки блокируют работу контрольного пункта "Марьинка" – штаб ООС

Более трех суток боевики "ДНР" удерживают перед своим блокпостом двух человек в легковом автомобиле, которые пытаются добраться домой с подконтрольной украинскому правительству территории, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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С украинской стороны КПВВ "Марьинка" возобновил работу
С украинской стороны КПВВ "Марьинка" возобновил работу
Фото: dpsu.gov.ua

Пророссийские боевики "ДНР" пятые сутки блокируют работу контрольного пункта въезда/выезда "Марьинка". Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Пятые сутки российские войска и их марионеточные администрации не пропускают гражданских лиц в Донецкой области пересечь линию разграничения в любую из сторон. КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан добраться в родные дома. Захватчики демонстрируют полное безразличие к проблемам мирных жителей. Вопиющим примером циничного обращения с гражданскими лицами является то, что российские наемники уже более трех суток удерживают перед своим блокпостом двух человек в легковом автомобиле, упорно не позволяя им проехать домой. До сих пор люди не могут пробить стену равнодушия российских наемников", – говорится в сообщении штаба.

Там отметили, что пограничники из состава Объединенных сил при необходимости готовы обеспечить возврат этих граждан обратно на подконтрольную правительству Украины территорию.

Пешеходный переход на КПВВ "Станица Луганская" функционирует. Только 14 июня линию разграничения там пересекло 180 граждан: 75 – на подконтрольную правительству Украины территорию и 105 – в обратном направлении, добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/877182626107688

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. По информации Госпогранслужбы Украины, представители незаконных вооруженных формирований сорвали открытие контрольных пунктов, подолгу не пропуская людей.

Украина может открыть все КПВВ на Донбассе на следующей неделе, сообщил привлеченный Украиной к работе трехсторонней контактной группы на минских переговорах журналист, главный редактор издания "Остров" Сергей Гармаш.

Теги: Донбасс, боевики, пограничники, Марьинка, ДНР, КПВВ
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