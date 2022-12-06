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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Больницы Херсона получили 50 тысяч литров воды от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"

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Проект "Спасаем жизнь" был создан "Метинвестом" в координации с Фондом Рината Ахметова
Проект "Спасаем жизнь" был создан "Метинвестом" в координации с Фондом Рината Ахметова
Скриншот: Запоріжсталь Групи Метінвест / Telegram

В семь больниц деоккупированного Херсона доставили 50 тысяч литров питьевой воды от компании "Метинвест" в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь", сообщили в Telegram компании.

"По запросу администрации Херсона мы направили в cемь больниц города очень необходимый груз – питьевую воду. Мы понимаем, что сейчас приходит время восстановления Херсона: восстановление как коммуникаций, так и жизнедеятельности города. К тому моменту, когда все заработает, город нуждается в помощи и поддержке. Ее мы сейчас и предоставляем", – цитирует пресс-служба "Метинвеста" руководительницу регионального центра Гуманитарного штаба "Метинвест" в Запорожье Наталью Гайдукову.

Коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно, чтобы вернуть Херсон к нормальной жизни, подчеркнули в гуманитарном штабе, уже почти 85% домохозяйств получили свет. Также заработала одна из насосных станций, поэтому водоснабжение вернется к 70% горожан.

"А пока его нет, медики имеют запас воды для пациентов и благодарят гумпроект "Спасаем жизнь" за оказанную помощь. Как известно, проект "Спасаем жизнь" был создан "Метинвестом" в координации с Фондом Рината Ахметова. За девять месяцев войны помощь от него получили более 300 тысяч украинцев, а сумма донорской помощи товарами и донатами в благотворительный фонд Do it together составляет 2 149 964 евро", – сказано в сообщении.

Контекст:

Операция по освобождению Херсона длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Херсон и часть Херсонской области были освобождены от оккупантов 11 ноября. После этого Россия начала системно обстреливать город с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

Теги: Херсон, водоснабжение, вода, Метинвест, питьевая вода, больницы
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