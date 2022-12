Больницы Херсона получили 50 тысяч литров воды от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь"

"По запросу администрации Херсона мы направили в cемь больниц города очень необходимый груз – питьевую воду. Мы понимаем, что сейчас приходит время восстановления Херсона: восстановление как коммуникаций, так и жизнедеятельности города. К тому моменту, когда все заработает, город нуждается в помощи и поддержке. Ее мы сейчас и предоставляем", – цитирует пресс-служба "Метинвеста" руководительницу регионального центра Гуманитарного штаба "Метинвест" в Запорожье Наталью Гайдукову.

Коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно, чтобы вернуть Херсон к нормальной жизни, подчеркнули в гуманитарном штабе, уже почти 85% домохозяйств получили свет. Также заработала одна из насосных станций, поэтому водоснабжение вернется к 70% горожан.

"А пока его нет, медики имеют запас воды для пациентов и благодарят гумпроект "Спасаем жизнь" за оказанную помощь. Как известно, проект "Спасаем жизнь" был создан "Метинвестом" в координации с Фондом Рината Ахметова. За девять месяцев войны помощь от него получили более 300 тысяч украинцев, а сумма донорской помощи товарами и донатами в благотворительный фонд Do it together составляет 2 149 964 евро", – сказано в сообщении.