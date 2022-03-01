Болтон: Давление внутри России может быть важным. Было бы неплохо, если бы существенное количество россиян выступило против войны

"Было бы неплохо, если бы в России людей, которые не одобряют все то, о чем рассказывала пресса, было существенное количество. Конечно, российский бизнес должен сильно волноваться. И если бы все, кто думал, что у Путина и российского правительства есть много шуточек, но кто утром встал и узнал, что вторжение началось, сказали: "Это не то, что мы имели в виду". Поэтому я думаю, что давление внутри России может быть важным. Я не знаю, насколько сильной будет оппозиция. Но вы и не узнаете, пока люди не выскажут свое мнение", – подчеркнул Болтон.

Также, по его мнению, имеет значение принципиальная позиция выходцев из Украины по всему миру.

"Думаю, очень важно, чтобы каждый в Украине говорил своим друзьям в Европе и Соединенных Штатах, где много потомков иммигрантов из Украины, что сейчас не время говорить: "О, это далеко, это не имеет к нам никакого отношения". Пришло время сказать, что мы не согласны с тем, что происходит неспровоцированная агрессия против мирной страны, которая является частью Запада", – сказал Болтон.

Болтон: Если мы не извлечем уроки из происходящего прямо сейчас, угроза выйдет за пределы Украины. Полный текст интервью