Болтон: Давление внутри России может быть важным. Было бы неплохо, если бы существенное количество россиян выступило против войны

"Было бы неплохо, если бы в России людей, которые не одобряют все то, о чем рассказывала пресса, было существенное количество. Конечно, российский бизнес должен сильно волноваться. И если бы все, кто думал, что у Путина и российского правительства есть много шуточек, но кто утром встал и узнал, что вторжение началось, сказали: "Это не то, что мы имели в виду". Поэтому я думаю, что давление внутри России может быть важным. Я не знаю, насколько сильной будет оппозиция. Но вы и не узнаете, пока люди не выскажут свое мнение", – подчеркнул Болтон.
Также, по его мнению, имеет значение принципиальная позиция выходцев из Украины по всему миру.
"Думаю, очень важно, чтобы каждый в Украине говорил своим друзьям в Европе и Соединенных Штатах, где много потомков иммигрантов из Украины, что сейчас не время говорить: "О, это далеко, это не имеет к нам никакого отношения". Пришло время сказать, что мы не согласны с тем, что происходит неспровоцированная агрессия против мирной страны, которая является частью Запада", – сказал Болтон.
Болтон: Если мы не извлечем уроки из происходящего прямо сейчас, угроза выйдет за пределы Украины. Полный текст интервью
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.