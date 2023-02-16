Боррель: Для достижения мира мы должны продолжать поддерживать Украину в военном отношении больше, чем сейчас

"Для достижения мира мы должны продолжать поддерживать Украину в военном отношении больше, чем сейчас. Это будет одним из моих основных сообщений. Чтобы завоевать мир, нужно сначала выиграть войну. И вы можете помочь Украине в военном отношении и при этом приложите все необходимые дипломатические усилия, чтобы мир наступил как можно скорее. Это не две альтернативные или противоречащие друг другу вещи, вы должны делать обе вещи одновременно", – заявил он.

По словам Борреля, нужно поддерживать Украину больше и в то же время прилагать больше дипломатических усилий.

"И вскоре в ассамблее Организации Объединенных Наций у меня будет возможность сделать это и попросить генерального секретаря [ООН, Антониу Гутерриша] начать, если он может и хочет, процесс посредничества, диалог, в котором до сих пор все терпели неудачу, потому что все, кто разговаривал с [президентом РФ Владимиром] Путиным, вернулись с сообщением, что они хотят продолжать эту войну, пока не достигнут своих военных целей", – сказал дипломат.

По его словам, "чрезвычайно наивно просить прекратить военную помощь Украине, чтобы война могла быть короче, а мир мог быть достигнут быстрее".

"И я говорю "наивно", чтобы не использовать более сильное слово. Нет, вы можете сделать и то, и другое. И если мы перестанем поддерживать Украину в военном отношении, то мир, которого мы достигнем, не будет миром: это будет победа России, которая для нас будет чрезвычайной угрозой нашей безопасности", – добавил он.