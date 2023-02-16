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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боррель: Для достижения мира мы должны продолжать поддерживать Украину в военном отношении больше, чем сейчас

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Боррель: Чрезвычайно наивно просить прекратить военную помощь Украине, чтобы война могла быть короче
Боррель: Чрезвычайно наивно просить прекратить военную помощь Украине, чтобы война могла быть короче
Фото: EPA

Для достижения мира международное сообщество должно предоставлять Украине еще больше военной помощи. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления в Европарламенте 15 февраля, речь опубликовала его пресс-служба.

"Для достижения мира мы должны продолжать поддерживать Украину в военном отношении больше, чем сейчас. Это будет одним из моих основных сообщений. Чтобы завоевать мир, нужно сначала выиграть войну. И вы можете помочь Украине в военном отношении и при этом приложите все необходимые дипломатические усилия, чтобы мир наступил как можно скорее. Это не две альтернативные или противоречащие друг другу вещи, вы должны делать обе вещи одновременно", – заявил он.

По словам Борреля, нужно поддерживать Украину больше и в то же время прилагать больше дипломатических усилий.

"И вскоре в ассамблее Организации Объединенных Наций у меня будет возможность сделать это и попросить генерального секретаря [ООН, Антониу Гутерриша] начать, если он может и хочет, процесс посредничества, диалог, в котором до сих пор все терпели неудачу, потому что все, кто разговаривал с [президентом РФ Владимиром] Путиным, вернулись с сообщением, что они хотят продолжать эту войну, пока не достигнут своих военных целей", – сказал дипломат.

По его словам, "чрезвычайно наивно просить прекратить военную помощь Украине, чтобы война могла быть короче, а мир мог быть достигнут быстрее".

"И я говорю "наивно", чтобы не использовать более сильное слово. Нет, вы можете сделать и то, и другое. И если мы перестанем поддерживать Украину в военном отношении, то мир, которого мы достигнем, не будет миром: это будет победа России, которая для нас будет чрезвычайной угрозой нашей безопасности", – добавил он.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направления. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

С начала полномасштабной войны России союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал глава Пентагона Ллойд Остин 14 февраля.

Евросоюз накануне саммита Украина – ЕС, который прошел 3 февраля, выделил еще €500 млн на военную помощь Украине.

Кроме того, Евросоюз в рамках миссии EUMAM обучит вдвое больше украинских военных, чем планировалось, – 30 тыс., заявил 2 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, военная помощь, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель
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