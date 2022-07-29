Британская разведка: более активное использование "вагнеровцев" не поможет России переломить ход войны

Роль ЧВК, вероятно, изменилась из-за того, что министерству обороны РФ не хватает боевой пехоты, считают в британской разведке Фото: ЕРА

С марта ЧВК действует на востоке Украины в координации с регулярной армией РФ и ей была назначена ответственность за определенные сектора линии фронта, говорится в сообщении.

Это существенное изменение по сравнению с предыдущей работой группы с 2015 года, когда она обычно выполняла секретные миссии, пишет минобороны Великобритании.

По его информации, этот новый уровень интеграции "еще больше подрывает давнюю политику российских властей относительно отрицания связей между частными военными компаниями и российским государством".

"Роль ЧВК, вероятно, изменилась из-за того, что министерству обороны РФ не хватает боевой пехоты, однако вряд ли сил "Вагнера" будет достаточно, чтобы существенно изменить траекторию войны", – цитирует оборонное ведомство данные разведки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 July 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/NMjaQWZiQU — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 29, 2022