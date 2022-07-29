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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британская разведка: более активное использование "вагнеровцев" не поможет России переломить ход войны

Роль ЧВК, вероятно, изменилась из-за того, что министерству обороны РФ не хватает боевой пехоты, считают в британской разведке
Роль ЧВК, вероятно, изменилась из-за того, что  министерству обороны РФ не хватает боевой пехоты, считают в британской разведке
Фото: ЕРА

"Частная военная компании Вагнера", которая использовалась Россией для секретных миссий за границей, в ходе полномасштабного вторжения в Украину приравнена к обычному армейскому подразделению. Об этом 29 июля в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

С марта ЧВК действует на востоке Украины в координации с регулярной армией РФ и ей была назначена ответственность за определенные сектора линии фронта, говорится в сообщении.

Это существенное изменение по сравнению с предыдущей работой группы с 2015 года, когда она обычно выполняла секретные миссии, пишет минобороны Великобритании.

По его информации, этот новый уровень интеграции "еще больше подрывает давнюю политику российских властей относительно отрицания связей между частными военными компаниями и российским государством".

"Роль ЧВК, вероятно, изменилась из-за того, что  министерству обороны РФ не хватает боевой пехоты, однако вряд ли сил "Вагнера" будет достаточно, чтобы существенно изменить траекторию войны", – цитирует оборонное ведомство данные разведки.

Контекст:

7 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины писал, что вагнеровцев Россия планирует привлечь к штурму Киева наряду с подразделениями Росгвардии и кадыровцами.

8 марта Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о ликвидации группы вагнеровцев, среди личных вещей которых были жетоны с надписями на арабском, английском и французском языках, также у них были сирийские номера телефонов.

19 июля  Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook сообщил , что украинские военные полностью ликвидировали группу российской частной военной компании "Вагнер" "Воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского полностью ликвидировали группу ЧВК "Вагнер". На фото, опубликованных Генштабом, есть наклейки с надписью "Наш бизнес смерть, и бизнес идет хорошо".

Теги: война России против Украины, минобороны РФ, ЧВК
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