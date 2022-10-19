"Бросили под деревом. Скотское отношение". ГУР опубликовало перехват разговора раненого оккупанта

"Меня зацепило немножко, жду эвакуации. Сказали, только в пять утра приедут. Ранило в ногу чуть-чуть, лоб зацепили осколки. И в ребро попало. Осколок, неглубоко. Так, залепили и все", – сказал он.
По его словам, осколок будут вытаскивать только в госпитале, вероятно, в Херсоне – из этого можно сделать вывод, что он находится на юге Украины.
По словам оккупанта, на его окоп коптер скинул гранату, он успел убежать из окопа, но его зацепило.
"Бросили тут, бл*, под деревом. Такое отношение скотское к раненым. Ну, поплохеет – промедол себе просроченный вколю тогда. Ну, просто ни одежды, ничего нет. Что мне тут, замерзать, что ли – пох*й всем", – сказал он.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким 19 октября предупредил о вероятных планах российских захватчиков обстрелять временно оккупированный Херсон, обвинив в этом ВСУ.