"Бросили под деревом. Скотское отношение". ГУР опубликовало перехват разговора раненого оккупанта

Российский оккупант пожаловался на отношение своих военных к раненым Фото: EPA

"Меня зацепило немножко, жду эвакуации. Сказали, только в пять утра приедут. Ранило в ногу чуть-чуть, лоб зацепили осколки. И в ребро попало. Осколок, неглубоко. Так, залепили и все", – сказал он.

По его словам, осколок будут вытаскивать только в госпитале, вероятно, в Херсоне – из этого можно сделать вывод, что он находится на юге Украины.

По словам оккупанта, на его окоп коптер скинул гранату, он успел убежать из окопа, но его зацепило.

"Бросили тут, бл*, под деревом. Такое отношение скотское к раненым. Ну, поплохеет – промедол себе просроченный вколю тогда. Ну, просто ни одежды, ничего нет. Что мне тут, замерзать, что ли – пох*й всем", – сказал он.