Буданов заявил, что в Украине еще будут трудные времена, но Россия уже проиграла

Буданов отметил, что в последние три месяца риторика кремлевских пропагандистов резко изменилась: они начали критиковать военное руководство и говорить о том, что РФ должна каким-то образом хотя бы "не проиграть".

"Сначала они начали осторожно критиковать свое руководство, потом – высший генералитет, и сейчас они уже дошли до того, что о победе речь не идет, чтобы не проиграть, но все понимают, что это нереально", – рассказал он.

Однако, по убеждению главы ГУР МО, проигрыш РФ уже налицо.

"Это все вылезло... Будут еще немного трудные времена, но проигрыш России – это уже решенный вопрос, и они сами об этом прекрасно знают", – подчеркнул глава украинской военной разведки.

Он также сообщил, что, согласно его предварительным прогнозам, Украина "двигается по графику" к победе.

Кроме того, Буданов рассказал, что на сегодняшний день в России происходит разделение не просто на "либералов" и "не либералов", а разделение по принципу, "какая группа придет к власти следующей". В то же время на внутренний конфликт в РФ с митингами в больших городах надеяться на стоит, отметил глава разведки.

"Ждать, чтобы россияне тысячами вышли на улицу, – этого не будет. Россия – не та страна. Там будет по-другому", – прогнозирует Буданов.