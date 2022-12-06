Буданов заявил, что в Украине еще будут трудные времена, но Россия уже проиграла

Буданов отметил, что в последние три месяца риторика кремлевских пропагандистов резко изменилась: они начали критиковать военное руководство и говорить о том, что РФ должна каким-то образом хотя бы "не проиграть".
"Сначала они начали осторожно критиковать свое руководство, потом – высший генералитет, и сейчас они уже дошли до того, что о победе речь не идет, чтобы не проиграть, но все понимают, что это нереально", – рассказал он.
Однако, по убеждению главы ГУР МО, проигрыш РФ уже налицо.
"Это все вылезло... Будут еще немного трудные времена, но проигрыш России – это уже решенный вопрос, и они сами об этом прекрасно знают", – подчеркнул глава украинской военной разведки.
Он также сообщил, что, согласно его предварительным прогнозам, Украина "двигается по графику" к победе.
Кроме того, Буданов рассказал, что на сегодняшний день в России происходит разделение не просто на "либералов" и "не либералов", а разделение по принципу, "какая группа придет к власти следующей". В то же время на внутренний конфликт в РФ с митингами в больших городах надеяться на стоит, отметил глава разведки.
"Ждать, чтобы россияне тысячами вышли на улицу, – этого не будет. Россия – не та страна. Там будет по-другому", – прогнозирует Буданов.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Буданов прогнозировал, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. В интервью "Украинской правде" в конце мая он заявлял, что активная фаза боевых действий должна пойти на спад до конца года, так как "ресурсов в России для ведения нормальной войны существует на 12 месяцев".
Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".
Президент РФ Владимир Путин продолжает надеяться на победу, но уже этой зимой случится перелом в пользу Украины на поле боя, а весной-летом война закончится поражением России и крушением путинского режима, считает российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов. Такое мнение он выразил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.