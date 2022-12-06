Блинкен заявил, что США сосредоточены на том, чтобы Украина смогла вернуть территории, захваченные Россией после 24 февраля

Текст его публичного разговора с шеф-редактором издания Мэттом Мюрреем 5 декабря был опубликован на сайте Госдепа.

"Мы сосредоточены на том, чтобы продолжать делать то, что мы делали, а именно – убедиться, что Украина имеет все, что ей нужно для самообороны, что ей нужно, чтобы дать отпор российской агрессии, вернуть захваченные с 24 февраля территории", – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, насколько возможна активизация продвижения Вооруженных сил Украины зимой, в том числе в Крым, Блинкен подчеркнул, что Киев сам принимает решения и для США "принцип номер один – ничего об Украине без Украины".

"Это значит, что принципиально украинцы принимают решения – куда они хотят идти, когда они хотят туда попасть, как они хотят это сделать, но при нашей поддержке и поддержке десятков стран по всему миру", – отметил глава Госдепа.

Рассуждая о намерениях России, он подчеркнул, что она "пыталась фактически стереть идентичность Украины как независимой страны" и "вернуть ее в свой состав".

"Это не удалось, и это не удастся. Затем они занялись захватом земель, чтобы получить как можно больше на востоке и юге Украины. Это тоже сейчас терпит неудачу, поскольку мы видели, как украинцы с лета сопротивляются все более эффективно... [Президент РФ Владимир] Путин направляет свой гнев и огонь на украинское гражданское население, пытаясь вывести из строя энергетическую инфраструктуру, отключить отопление, воду, свет, тем более что Украина приближается к зиме. Таким образом, главная задача сейчас для Украины – противостоять этому и, конечно же, продолжать то, что они делают, а именно вернуть захваченные у них земли", – подвел итог Блинкен.