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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блинкен заявил, что США сосредоточены на том, чтобы Украина смогла вернуть территории, захваченные Россией после 24 февраля

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Киев сам принимает решения, когда и куда наступать, заявил госсекретарь США
Киев сам принимает решения, когда и куда наступать, заявил госсекретарь США
Фото: ЕРА

США помогают Украине вернуть территории, захваченные Россией с дня ее полномасштабного вторжения 24 февраля. Об этом на конференции The Wall Street Journal CEO Summit заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

Текст его публичного разговора с шеф-редактором издания Мэттом Мюрреем 5 декабря был опубликован на сайте Госдепа.

"Мы сосредоточены  на том, чтобы продолжать делать то, что мы делали, а именно – убедиться, что Украина имеет все, что ей нужно для самообороны, что ей нужно, чтобы дать отпор российской агрессии, вернуть захваченные с 24 февраля территории", – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, насколько возможна активизация продвижения Вооруженных сил Украины зимой, в том числе в Крым, Блинкен подчеркнул, что Киев сам принимает решения и для США "принцип номер один – ничего об Украине без Украины".

"Это значит, что принципиально украинцы принимают решения – куда они хотят идти, когда они хотят туда попасть, как они хотят это сделать, но при нашей поддержке и поддержке десятков стран по всему миру", – отметил глава Госдепа.

Рассуждая о намерениях России, он подчеркнул, что она "пыталась фактически стереть идентичность Украины как независимой страны" и "вернуть ее в свой состав".

"Это не удалось, и это не удастся. Затем они занялись захватом земель, чтобы получить как можно больше на востоке и юге Украины. Это тоже сейчас терпит неудачу, поскольку мы видели, как украинцы с лета сопротивляются все более эффективно... [Президент РФ Владимир] Путин направляет свой гнев и огонь на украинское гражданское население, пытаясь вывести из строя энергетическую инфраструктуру, отключить отопление, воду, свет, тем более что Украина приближается к зиме. Таким образом, главная задача сейчас для Украины – противостоять этому и, конечно же, продолжать то, что они делают, а именно вернуть захваченные у них земли", – подвел итог Блинкен.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала боевые действия на востоке Украины, вследствие чего были оккупированы часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 

Украинские власти и военные не раз заявляли, что намерены деоккупировать всю захваченную РФ территорию, в признанных международным сообществом границах 1991 года. 

Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач". Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для Украины будет считаться победой откат России на позиции до 24 февраля, после чего следует "садиться за стол переговоров и договариваться о мире, прекращении войны и возвращении территорий".

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться". Украина предпочла бы провести деоккупацию невоенным путем, чтобы сохранить жизни людей, но "имеет дело с теми, с кем имеет", добавил президент.

Развязанная Россией война в Украине закончится в конце весны – к началу лета 2023 года выходом на границы 1991 года. Такой прогноз 18 октября озвучил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Теги: Украина, граница, Госдепартамент США, Энтони Блинкен, война России против Украины
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