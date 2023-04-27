"Будут торговаться". Резников не исключает восстановления территориальной целостности Украины дипломатическим путем

"Дипломатический путь возможен, когда ослабевают ресурсы агрессора, но он все равно хочет что-то выторговать. Он захочет выторговать снятие каких-то санкций, возможность что-то продавать, торговать, чтобы за что-то жить. Его конкретные держатели казны захотят ею пользоваться, они захотят перестать быть изгоями, чтоб их дети где-то учились. Они будут искать, будут торговаться. А торг – это уже дипломатия. Только в ней главная единица – цифры", – отметил министр.

В то же время он подчеркнул, что этот вариант невозможен, пока у власти в РФ остается нынешнее руководство.

"Однозначно, нет. Думаю, уже с теми, кто сменит их режим. Они могут остаться идеологически теми же, но фамилии будут другими и им будет легче кивать на предшественников, мол, это они все испортили. Они испортили все, что только можно было", – пояснил Резников.